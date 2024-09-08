كل ما تريد معرفته عن وظائف بنك مصر الجديدة.. إليك الشروط

وظائف بنك مصر الجديدة.. يُعتبر بنك مصر من أكبر البنوك الحكومية في مصر، ويمتلك تاريخًا طويلًا في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، لذا فهو يعمل على جذب الكفاءات المتميزة في مختلف التخصصات، وذلك لمواكبة التطورات في السوق المصرفي وتقديم أفضل خدمة للعملاء.

وفي هذا الصدد، كشف بنك مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف للعمل في مجال العلاقات العامة في الفروع المختلفة للبنك وبالتالي زاد البحث عن وظائف بنك مصر الجديدة عبر الإنترنت.

وظائف بنك مصر الجديدة

وعبر التقرير التالي، الموجز يستعرض تفاصيل وظائف بنك مصر الجديدة، بالشروط والأوراق المطلوبة فهو يقدم مجموعة متنوعة من الفرص الوظيفية تشمل مجالات مختلفة، تنفيذًا لحرصه على توفير فرص عمل للحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، سواء كانوا من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.

وفي البداية ننقل لكم الشروط الواجب توافرها في وظائف بنك مصر الجديدة وهي كالتالي:

الشروط الواجب توافرها في وظائف بنك مصر الجديدة

الحصول على دورة الائتمان ضرورية. أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات. أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس.

وظائف العلاقات العامة في بنك مصر

وذكر بنك مصر عبر الإعلان بأنه على الراغبين في التقديم لـ وظائف العلاقات العامة في بنك مصر الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.

ومن ضمن المهارات المطلوبة في وظائف بنك مصر الجديدة الآتي:

المهارات المطلوبة في وظائف بنك مصر الجديدة

وظائف بنك مصر الجديدة

يجب أن يكون لديه معرفة ممتازة بسياسات مخاطر الائتمان وهيكلة المرافق وفهم كافٍ للبيئة العامة والاقتصادية والسياسية والتجارية في المنطقة. يجب أن يكون لديه مهارات قوية في التواصل والتفاوض والاهتمام القوي بالتفاصيل وإحساس عميق بفهم احتياجات العملاء المحددة. يجب أن يكون قادرا على حل المشكلات ولديه مهارات تحليلية ممتازة. يجب أن يكون لديه معرفة شاملة بجميع المنتجات بما في ذلك الإقراض وإدارة النقد والنقد الأجنبي والخزانة والخدمات المصرفية الاستثمارية وما إلى ذلك. يجب أن يكون لديه فهم شامل لموقف المنافسين من حيث التسعير وعروض المنتجات وما إلى ذلك.

ومن مسؤوليات وظائف بنك مصر الجديدة الآتي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر الجديدة

أن يكون مسؤولا عن إدارة علاقات العملاء للمحفظة المخصصة بالتعاون الوثيق مع قائد الفريق.

أن يكون مسؤولا عن دورة مبيعات عرض المشروع إلى مفاوضات العقد، مع فرق مديري المشروعات.

تحديد فرص العمل للعملاء الجدد، مع التركيز على القطاعات المحددة.

أن يعمل مدير العلاقات الأول كنقطة اتصال للعملاء.

التنسيق مع جميع مصانع المنتجات الأخرى لتزويد العملاء بكل احتياجاتهم

مراقبة الربحية الإجمالية للعميل «أي التسعير»

أن يكون مسؤولا عن إكمال مذكرة الائتمان، ودعم المحللين في كتابة المذكرات وإعدادها

يكون مسؤولا عن إكمال خطة الحساب والمشاركة النشطة في مناقشات المائدة المستديرة

المشاركة في فرق العمل ورؤساء الفرق ومديري المشروعات لبناء حلول مخصصة للعملاء.

مسؤولا عن إطلاق وإكمال المراجعات السنوية للعملاء وتحديد مجالات التحسين المحتملة.

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