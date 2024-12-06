أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة وكروت الشحن

شهدت أسعار باقات الإنترنت الجديدة وكروت الشحن الفكة ارتفاعًا رسميًا أثار اهتمام الملايين من المواطنين. وقد جاءت هذه الزيادات بعد إعلان مصادر عن نية شركات الاتصالات زيادة الأسعار على خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول، في هذا التقرير، نقدم لكم عبر الموجز قائمة تفصيلية أسعار باقات الإنترنت الجديدة بعد الزيادة إضافة إلى أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادات الجديدة.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

أعلنت شركات الإنترنت عن أسعار جديدة للباقات المختلفة تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وتتمثل الزيادات فيما يلي:

باقة سوبر 140 جيجابايت: 239.4 جنيه شهريًا.

باقة سوبر 200 جيجابايت: 330.6 جنيه شهريًا.

باقة سوبر 250 جيجابايت: 410.4 جنيه شهريًا.

باقة سوبر 400 جيجابايت: 649.8 جنيه شهريًا.

باقة سوبر 600 جيجابايت: 850 جنيهًا شهريًا.

باقة سوبر 1 تيرابايت: 1550.4 جنيه شهريًا.

باقة ميجا 250 جيجابايت: 604.2 جنيه شهريًا.

باقة ميجا 600 جيجابايت: 1185.6 جنيه شهريًا.

باقة ميجا 1 تيرابايت: 1778.4 جنيه شهريًا.

باقة الترا 250 جيجابايت: 798 جنيهًا شهريًا.

باقة الترا 600 جيجابايت: 1402.2 جنيه شهريًا.

باقة ماكس 1 تيرابايت: 2006.4 جنيه شهريًا.

أسعار كروت الشحن الفكة الجديدة

تمت زيادة أسعار كروت الشحن الفكة التي توفر رصيدًا صغيرًا وفقًا للفئات المختلفة، مع استمرار منح رصيد أقل من القيمة المدفوعة. جاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

كارت فئة 10 جنيهات: السعر الجديد 13 جنيهًا، يمنح رصيدًا بـ9.1 جنيه.

كارت فئة 12.5 جنيه: السعر الجديد 16.5 جنيه، يمنح رصيدًا بـ11.55 جنيه.

كارت فئة 15 جنيهًا: السعر الجديد 19.5 جنيه، يمنح رصيدًا بـ13.65 جنيه.

كارت فئة 20 جنيهًا: السعر الجديد 26 جنيهًا، يمنح رصيدًا بـ18.2 جنيه.

كارت فئة 29 جنيهًا: السعر الجديد 38 جنيهًا، يمنح رصيدًا بـ26.6 جنيه.

أسباب زيادة أسعار الإنترنت وكروت الشحن

ترجع هذه الزيادات إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والضرائب المفروضة على شركات الاتصالات، ما دفع الشركات إلى تعديل أسعار خدماتها لمواكبة هذه المتغيرات.

من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادات على ميزانيات الأسر، لكن شركات الاتصالات أكدت التزامها بتحسين جودة الخدمة لتلبية تطلعات المستخدمين في ظل ارتفاع الأسعار.

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