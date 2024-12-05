أسعار كروت الفكة وباقات الإنترنت الجديدة.. تفاصيل الزيادة في الأسعار

تعديل أسعار كروت "الفكة" من شركات المحمول..في ظل الزيادة الأخيرة في التكاليف، أعلنت شركات المحمول في مصر عن تعديل أسعار كروت الفكة (الفئات الصغيرة مسبقة الدفع)،و الزيادة شملت مختلف الفئات الصغيرة من الكروت، ويرصدها الموجز حيث أصبح سعر كل منها كما يلي:

كارت 10 جنيهات: كان يوفر رصيدًا قدره 7 جنيهات، وأصبح الآن بسعر 13 جنيها ويعطي رصيد 9.1 جنيه.

كارت 12.5 جنيه: كان يتيح رصيدًا قدره 8.8 جنيه، وارتفع سعره ليصل إلى 16.5 جنيه ويعطي رصيد 11.55 جنيه.

كارت 15 جنيه: كان يمنح رصيدًا قدره 10.5 جنيه، وأصبح بسعر 19.5 جنيه ويعطي رصيد 13.65 جنيه.

كارت 20 جنيه: كان يتيح رصيدًا قدره 14 جنيه، وارتفع سعره إلى 26 جنيه ويعطي رصيد 18.2 جنيه.

كارت 29 جنيه: كان يوفر رصيدًا قدره 20.3 جنيه، وأصبح الآن بسعر 38 جنيها ويعطي رصيد 26.6 جنيه.



هذه التعديلات جاءت بسبب الزيادة في تكاليف التشغيل، وتستهدف الشركات تقديم قيمة مضافة للمستخدمين من خلال هذه الزيادة.

تعديل أسعار باقات الإنترنت من "المصرية للاتصالات"

بعد الزيادة في أسعار كروت "الفكة"، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "we" عن تعديل أسعار باقات الإنترنت الجديدة، في إطار سعيها لتلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة وتوفير خدمات إنترنت أسرع وبأسعار تنافسية، التعديلات التي تم الإعلان عنها تشمل زيادة في الأسعار بشكل متفاوت بين مختلف الباقات:

أسعار باقات الإنترنت الجديدة:

باقات سوبر:

باقة سوبر 140 جيجابايت: 239.4 جنيه شهريًا (شامل الضريبة)

باقة سوبر 200 جيجابايت: 330.6 جنيه شهريًا

باقة سوبر 250 جيجابايت: 410.4 جنيه شهريًا

باقة سوبر 400 جيجابايت: 649.8 جنيه شهريًا

باقة سوبر 600 جيجابايت: 850 جنيهًا شهريًا

باقة سوبر 1 تيرا بايت: 1550.4 جنيه شهريًا



باقات ميجا:

باقة ميجا 250 جيجابايت: 604.2 جنيه شهريًا

باقة ميجا 600 جيجابايت: 1185.6 جنيه شهريًا

باقة ميجا 1 تيرا بايت: 1778.4 جنيه شهريًا



باقات الترا:

باقة الترا 250 جيجابايت: 798 جنيهًا شهريًا

باقة الترا 600 جيجابايت: 1402.2 جنيه شهريًا



باقات ماكس:

باقة ماكس 1 تيرا بايت: 2006.4 جنيه شهريًا



هذه الزيادات جاءت لتحسين جودة الخدمة وتلبية المتطلبات المتزايدة لسرعات الإنترنت العالية، وكما أن الشركة توفر للعملاء خيار التبديل بين الباقات حسب احتياجاتهم.



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