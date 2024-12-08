10 جنيهات شهرياً.. أرخص باقات النت المنزلي والموبايل بعد القرار الأخير

شهدت أسعار باقات الإنترنت مؤخرًا ارتفاع ملحوظ، ويبحث الكثيرون عن معلومات موثوقة حول القائمة الجديدة للأسعار، وهذا ما سيعرضه الموجز في السطور التالية.



أسعار باقات النت الجديدة لشركة WE للموبايل



وفرت شركة WE باقة بسعر 10 جنيهات موضحة أن حجم الباقة بالنسبة لهذه الفئة السعرية هي 625 ميجا.



وأوضحت الشركة أن الباقة بـ 20 جنيها يكون حجم الباقة فيها 1,375 ميجا، فيما تكون باقة الـ 3250 بسعر 40 جنيه.





سعر باقات نت فودافون للهواتف المحمولة



حددت شركة فودافون أسعار باقات النت الجديدة على نحو آخر حيث جاء سعر الباقة 1750 ميجا بـ 32 جنيه، أما عن الباقة 4000 ميجا فسعرها 60 جنيه، وعن سعر الباقة 7250 ميجا فهو 105 جنيهات.



باقات نت أورنج الشهرية



وجاء سعر أرخص باقة لشركة أورانج الشهرية بـ 20 جنيها وذلك لحجم الباقه 1,000 ميجا، ولسعر 32 جنيها جاء في حجم الباقة 1,750 ميجا، فيما جاء سعر ال 50 جنيها لحجم الباقة 3,250 ميجا.



سعر باقات نت اتصالات «إي آند مصر» للموبايل



حددت الشركة اتصالات أن أرخص سعر باقة لديها بـ 40 جنيها لحجم الباقه 1,800 ميجا، أما عن حجم الباقة 2500 ميجا ليكون سعرها 60 جنيها.



أسعار باقات WE للإنترنت المنزلي بالضريبة



حددت شركة WE أسعار باقات الإنترنت المنزلي 2024 بعد إقرار الزيادة رسميا كما يلي:



- باقة سوبر 140 جيجابايت بـ 239.4 جنيه شهريًا، أما عن سعر سوبر 200 جيجابايت بـ 330.6 جنيه شهريًا، وجاءت باقة سوبر 250 جيجابايت بـ410.4 جنيه شهريًا، فيما أصبحت باقة سوبر 400 جيجابايت 649.8 جنيه شهريًا.



وأوضحت الشركة أن سعر باقة سوبر 600 جيجابايت 850 جنيهًا شهريًا، وباقة سوبر 1 تيرا بايت 1550.4 جنيه شهريًا، وباقة ميجا 250 جيجابايت 604.2 جنيه شهريًا، لتكون باقة ميجا 600 جيجابايت 1185.6 جنيه.

أسعار باقات النت الجديدة





أما عن باقة ميجا 1 تيرا بايت فأصبحت ب 1778.4 جنيه شهريا، وباقة الترا 250 جيجابايت 798 جنيهًا شهريًا، لتكون باقة الترا 600 جيجابايت 1402.2 جنيه شهريًا، ليصبح باقة ماكس 1 تيرا بايت 2006.4 جنيه شهريًا.



أسعار باقات النت الأرضي لشركة فوفودافون بدون إضافة ضريبة الـ 14%



- 140 جيجا /شهر -210.

- 200 جيجا /شهر - 290.

- 300 جيجا /شهر-430.

- 600 جيجا /شهر- 850.



سرعة 70 ميجا



- 300 جيجا /شهر- 610 جنيهات.



سرعة 100 ميجا



- 300 جيجا /شهر - 780 جنيهًا.

600 جيجا /شهر- 1,230 جنيهًا.



سرعة 200 ميجا



- 1000 جيجا /شهر -1,760 جنيها



أسعار باقات النت الأرضي أورنج بدون إضافة الـ 14% ضريبة



سعر الباقة 140 جيجا بـ 210 جنيهات، و290 جنيها رصيد الباقة 200 جيجا، و360 جنيها رصيد الباقة 250 جيجا، و420 جنيها رصيد الباقة 300 جيجا، و680 جنيها رصيد الباقة 500 جيجا، و 1040 جنيها، رصيد الباقة 750 جيجا



أسعار باقات النت الأرضي اتصالات إي آند



وجاءت سرعة ال 30 ميجا على النحو التالي:



140 جيجا /شهر -210 جنيهات، والـ 200 جيجا /شهر - 290 جنيها، وجاءت الـ 300 جيجا /شهر-430 جنيها والـ 600 جيجا /شهر- 850 جنيها.



فيما جاءت سرعة ال 70 ميجا بـ 250 جيجا /شهر- 530 جنيهاو سرعة 100 ميجا 250جيجا /شهر - 700 جنيه و 500 جيجا /شهر- 1,040 جنيها، فيما حددت سرعة 200 ميجا بـ 1000 جيجا /شهر - 1,760 جنيهًا، وذلك دون إضافة الـ 14% ضريبة قيمة مضافة.



أسعار كروت الشحن الجديدة بعد الزيادة



10 جنيهات أصبح بسعر 13 جنيهًا.



12.5 جنيهًا أصبح بسعر 16.5 جنيهًا.



15 جنيهًا أصبح بسعر 19.5.



20 جنيهًا أصبح سعره 26 جنيهًا.



29 جنيهًا أصبح الآن سعره 38 جنيهًا.



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