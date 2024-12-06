شركة أورنج تعلن تحديث أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت المحمول

أعلنت شركة أورنج لشبكات المحمول، منذ قليل، عن أسعارها الجديدة لخدمات الإنترنت المنزلي وكروت الشحن، والتي بدأ تطبيقها رسميًا اعتبارًا من اليوم. وشمل التحديث جميع باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن بمختلف فئاتها، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت المحمول من أورانج

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

سرعة 30 ميجا:

140 جيجابايت: 210 جنيهات شهريًا (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

200 جيجابايت: 290 جنيهًا شهريًا.

250 جيجابايت: 360 جنيهًا شهريًا.

400 جيجابايت: 570 جنيهًا شهريًا.

600 جيجابايت: 850 جنيهًا شهريًا.

1 تيرابايت: 1360 جنيهًا شهريًا.

سرعة 70 ميجا:

250 جيجابايت: 520 جنيهًا شهريًا.

600 جيجابايت: 1040 جنيهًا شهريًا.

1560 جيجابايت: 1000 جنيه شهريًا.

سرعة 100 ميجا:

300 جيجابايت: 700 جنيه شهريًا.

400 جيجابايت: 880 جنيهًا شهريًا.

600 جيجابايت: 1230 جنيهًا شهريًا.

سرعة 200 ميجا:

1000 جيجابايت: 1760 جنيهًا شهريًا.

أسعار كروت الشحن الكبيرة

كارت الكبير 13 جنيهًا

السعر: 13 جنيهًا (شامل الضريبة).

الرصيد: 9.1 جنيه.

الوحدات/الميجابايتس: 300.

صلاحية الاستخدام: يومان.

كارت الكبير 16.5 جنيهًا

السعر: 16.5 جنيهًا.

الرصيد: 11.55 جنيه.

الوحدات/الميجابايتس: 425.

صلاحية الاستخدام: 6 أيام.

كارت الكبير 19.5 جنيهًا

السعر: 19.5 جنيهًا.

الرصيد: 13.65 جنيه.

الوحدات/الميجابايتس: 550.

صلاحية الاستخدام: 7 أيام.

كارت الكبير 26 جنيهًا

السعر: 26 جنيهًا.

الرصيد: 18.20 جنيه.

الوحدات/الميجابايتس: 750.

صلاحية الاستخدام: 10 أيام.

كارت الكبير 38 جنيهًا

السعر: 38 جنيهًا.

الرصيد: 26.60 جنيه.

الوحدات/الميجابايتس: 1100.

صلاحية الاستخدام: 14 يومًا.

كارت الكبير 45 جنيهًا

السعر: 45 جنيهًا.

الرصيد: 31.50 جنيه.

الوحدات/الميجابايتس: 900.

صلاحية الاستخدام: 28 يومًا.

كارت الكبير 55 جنيهًا

السعر: 55 جنيهًا.

الرصيد: 38.50 جنيه.

الوحدات/الميجابايتس: 1200.

صلاحية الاستخدام: 28 يومًا.

كارت الكبير 65 جنيهًا

السعر: 65 جنيهًا.

الرصيد: 45.50 جنيه.

الوحدات/الميجابايتس: 1400.

صلاحية الاستخدام: 28 يومًا.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت المحمول من أورانج

أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت المحمول من أورانج

أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت المحمول من أورانج

تأتي هذه التحديثات في إطار تحسين تجربة العملاء وتوفير خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم. يمكن الاطلاع على التفاصيل كاملة عبر الموقع الرسمي للشركة.

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