لن تصدق!.. اكتشاف ظاهرة غريبة فوق أهرامات الجيزة تُعطّل الأقمار الصناعية

منذ سنوات طويلة، بقيت أهرامات الجيزة واحدة من أهم الألغاز التي توقف أمامها العلماء كثيرًا، ولكن الآن، بات أمامهم لغزًا جديدًا يحتاج إلى حل.

ومؤخرًا، كشف علماء فلك صينيون عن ظاهرة غريبة تحث فوق الأهرامات وتؤدي إلى فقدان الاتصال بين الأقمار الصناعية الفضائية وأجهزة الـ"جي بي أس".

لغز أهرامات الجيزة

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينع بوست"، الصينية أن العلماء لاحظوا عبر الرادار "لاريد" "فقاعات بلازما" فوق أهرامات الجيزة في مصر وأهرامات جزر ميدواي الأمريكية النائية في نفس الوقت، موضحة أن هذه الفقاعات يعتقد العلماء أنها كميات كبيرة من الغاز الساخن تتجمع في إحدى طبقات الغلاف الجوي للأرض عند حدوث ظواهر طبيعية كانفجار البراكين أو العواصف الشمسية.

ولهذه الفقاعات نتائج سلبية كثيرة، منها تشكيل حاجز من الغاز يقطع الاتصال بين الأقمار الاصطناعية الأجهزة المترابطة بها، وخصوصاً أجهزة "الملاحة عبر الأقمار الصناعية" GPS.

ظاهرة غريبة فوق أهرامات الجيزة

رصد هذه الفقاعات الرادار "لاريد" الذي بدأ "معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم" باستخدامه منذ العام الماضي.

وبعد تحديد مواقع عدد كبير من الظواهر غير المألوفة، تمكن الرادار في 27 أغسطس الماضي، من تحديد موقع أكبر كمية من "فقاعات البلازما" تكتشف حتى اليوم في أجواء منطقة الجيزة المصرية، إذ سمحت إشارات الرادار بمراقبة تكوين وحركة فقاعات البلازما بتفاصيل غير مسبوقة، حيث يغطي الرادار الموجود في جزيرة هاينان ضمن أرخبيل هاواي، مسافة 9600 كيلومتر، تمتد من هاواي إلى ليبيا.

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