واشنطن تحاول دعم كييف وسط مخاوف من اقتراب ولاية ترامب الجديدة

أعلنت الإدارة الأمريكية، عن تقديمها منحة معدات للحماية من الهجمات النووية والكيميائية، ضمن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة نصف مليار دولار إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة، وذلك وسط مخاوف من اقتراب ولاية ترامب الجديدة.

الموجز ترصد تفاصيل محاولات واشنطن لدعم كييف وسط مخاوف من اقتراب ولاية ترامب الجديدة خلال السطور التالية.

الشحنة رقم 72

وكشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في بيان، إن "الولايات المتحدة ستقدم شحنة كبيرة أخرى من المعدات والأسلحة لشركائنا الأوكرانيين الذين هم بحاجة ماسة إليها في وقت يدافعون عن أنفسهم ضد الهجمات المستمرة من روسيا".



وأضاف أن "الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة تبقى متحدة لضمان امتلاك أوكرانيا اللازمة للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي".

و تأتي تلك الشحنة ضمن حزمة المساعدات الأمريكية الثانية والسبعين منذ إنذلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير لعام 2022.

وتعتبر حزمة المساعدات الثالثة التي تعلن عنها، الولايات المتحدة، خلال الشهر الجاري حيث أعلنت واشنطن في الثاني من ديسمبر عنشحنة مساعدات تقدر ب725 مليون دولار، و الأخرى تم الإعلان عنها، السبت، الماضي بقيمة 988 مليون دولار.



وتشمل المعدات المعلن عنها، الخميس، ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ "هيمارس"، وقذائف مدفعية، وطائرات بلا طيار، ومركبات عسكرية، ومعدات للحماية من الهجمات الكيميائية والإشعاعية والنووية، وفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية.

ترامب

مخاوف من قررات ترامب

وتعيش كييف حالة من القلق، مع إقتراب تولي الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الذي يتبنى مبدأ " أمريكا أولاً " الذي يقضيالإلتفات للداخل الأمريكي بشكل أكبر، والعمل على الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية التي يعتبرها "ترامب" مفتعلة ، وهو ما عزز من فرص فوزه في الإنتخابات الأمريكية التي خاضها في مواجهة نائبة الرئيس الديمقراطية " كاملا هاريس" .

حل " ترامب" للمعضلة الروسية الأوكرانية

ويرى المحللون أن خطة "ترامب"، لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية في عدة نقاط وهي :

بناء خط فاصل بين الدولتين يتراوح طوله ما بين 800 كيلو متر إلى 1300كيلو متر مع وجود قوات غير أمريكية ذات تسليح خفيف غير أمريكي بهدف العزل بين الدولتين بالإضافة إلى إحتفاظ الجانب الروسي بالأراضي التي أصبحت تحت سيادتها بما في ذلك شبه ” جزيرة القرم “حتى الأن كما تشمل الخطة توقيع معاهدة بين الجانبين تضمن عدم إنضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو لمدة تصل إلى عشرين عاما معإلتزام الولايات المتحدة بتسليح الجيش الأوكراني .

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