ترامب .. هناك عدة أطروحات للمسألة الفلسطينية بخلاف حل الدولتين

أجرت مجلة " التايم" الأمريكية، الخميس، حديثاً صحفياً مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الفائز بلقب شخصية العام للمرة الثانية ويسرد الموجز جانباً من التفاصيل يسردها الموجز في السطور التالية .

مع إيران .. كل شيء ممكن

أكد ترامب في معرض إجابته على سؤال حول إحتمالات الحرب مع إيران : أى شيء يمكن أن يحدث.

حل الدولتين ليس الحل الوحيد

و أوضح ترامب أنه فيما يتعلق بغزة فإن هناك إتجاهات وأفكار أخرى بخلاف حل الدولتين.

وتابع : لكننى أؤيد أى حل يمكن أن يؤدى لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مشيراً إلى أنه من الضرورى تحقيق السلام الدائم.

وأضاف: لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو، حيث نمضى إلى مأساة كل عدة سنوات، متسائلاً ترامب أين الرهائن لدى حماس؟ولماذا لم يعودوا ربما يكونون قد قتلوا؟.



نتنياهو يثق بي

وأكد ترامب، على رغبته في التوصل إلى التوصل إلى حل سياسي .

وتابع : يتعين علينا حل المشكلات لأن قوة الأسلحة اليوم تشكل فى نهاية المطاف التهديد الأكبر الذى نواجهه.

وأضاف :نتنياهو يعرف أننى أريد لهذه الأزمة أن تنتهى ولا أريد أن أرى الناس يقتلون من الجانبين، لا أريد القول إن نتنياهو أعطانى ضمانات بشأن موعد إنهاء الحرب فى غزة لكننى أعتقد أنه يثق بي.

مشاكل الشرق الأوسط أكبر من مشكلة روسيا و أوكرانيا

وأعتبر أن مشكلة الشرق الأوسط أكثر تعقيداً من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنها أسهل فى الحل.

وأضاف: أعتقد أن مشكلة الشرق الأوسط سوف تحل ويمكن أن تحدث أشياء مثمرة للغاية هناك، ما حدث فى السابع من أكتوبر كان أمراً فظيعا للعالم وليس لإسرائيل فحسب.

يذكر أن ترامب كان قد أختير كشخصية العام في نهاية عام ٢٠١٦ من قِبل مجلة "التايم "، ذلك في أعقاب فوزه بالإنتخابات الرئاسية للمرةالأولى، على وزيرة الخارجية أنذاك هيلاري كلينتون.

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب لولاية ثانية مهامه في العشرين من الشهر المقبل، على أن يباشر عمله بشكل فعلي في الخامس والعشرين من ذات الشهر.

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