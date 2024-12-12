للمرة الثانية .. مجلة التايم تختار ترامب كشخصية العام

دونالد ترامب.. مع إقتراب نهاية العام تستعد مجلة “تايم” الأمريكية لإطلاق تقليدها السنوي في إختيار شخصية العام فيما تشير مصادر أن الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” قد يحظى بلقب سخصية العام التفاصيل يسردها الموجز في السطور التالية .

ترامب يقرع أجراس بورصة نيويورك

قال موقع بوليتيكو، يوم الأربعاء، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة: إنه من المتوقع أن تختار مجلة تايم دونالد ترامب "شخصية العام"، وإحتفالاً بكشف النقاب عن غلاف المجلة سيقرع الرئيس المنتخب جرس إفتتاح بورصة نيويورك للأوراق المالية صباح الخميس.

ليست المرة الأولى

وكان ترامب قد حصل على نفس التكريم في عام 2016 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، لينضم إلى قائمة تضم 13 رئيساً أميركياً آخرين حصلوا على هذا الإعتراف، بمن فيهم الرئيس الحالي جو بايدن.

يُذكر أن ترامب كان قد أبدى إهتماماً خاصاً بالظهور على أغلفة المجلات، خاصة محلة التايم ، حيث عبر في وقت سابق عن تقديره الكبير لهذا التكريم، معتبراً أن كونه "شخصية العام" هو "شرف عظيم".

ترامب وسوريا الجديدة

وفي سياق أخر فقد كشف الباحث السياسي “جورج العاقوري ” في تصريحات للقاهرة الإخبارية إنَّ الولايات المتحدة ترغب في الإنتقال السلمي للسلطة في سوريا، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط على أعتاب مرحلة جديدة خاصة مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للحكم، وإعادة تفعيل مسار السلام في المنطقة.

ويرى “عاقوري” أنَّه دور الولايات المتحدة في سيكون فاعلًا أكثر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنَّ أمريكا سوف تعزز مصالحها في سوريا دون الدخول في صراعات مع روسيا، خاصة أنَّ الرئيس ترامب يعمل على تهدئة الأوضاع وكان يمتلك علاقات جيدة مع الرئيس الروسي.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب لولاية ثانية دونالد ترامب قد فاز ب71,081,342 مليون صوت بنسبة 51% ضد نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية “كاملا هاريس” .

و من المقرر أن تقام إحتفالية تنصيب ترامب لولايته الثانية في العشرين من شهر يناير المقبل على أن يبدأ في مباشرة مهامه الفعلية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية في الخامس والعشرين من الشهر نفسه .

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