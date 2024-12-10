إسرائيل تريد التقارب وواشنطن قد ترفع إسم الجولاني من قوائم الإرهاب

تصدر زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع المعروف إعلاميا بـ “محمد الجولاني” وهيئة تحرير الشام محركات البحث وذلك بعد تصريحات مسئول أمريكي حول موقف الولايات المتحدة من هيئة تحرير الشام وزعيمها التفاصيل يستعرضها الموجز في السطور التالية

واشنطن تتعامل بعقلانية وسننخرط مع القيادة الجديدة

أكد مسئول أمريكي أن واشنطن قد تعمل بالفعل على إزالة تصنيف " الجولاني وهيئة تحرير الشام من قوائمها للإرهاب وفقا لصحيفة واشنطنبوست

و أضاف : "يتعين علينا أن نكون أذكياء.. وأن نكون أيضا واعين جدا وعمليين بشأن الحقائق على الأرض".

و أشار في الوقت نفسه إلى أن هناك حالة بالغة من عدم الثقة في قدرة الفصائل المسلحة على التعاطي مع موقع المسئولية ومقاليد الحكم وفق معايير إنسانية وفعالة بعد رحيل الأسد، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك فإن المسئولين في واشنطن على إتصال بجميع الجماعات المشاركة في القتال في سوريا، بما في ذلك الجماعة الرئيسية التي أطاحت الأسد، وهي "هيئة تحرير الشام"، التي لاتزال مدرجة على قائمة الإرهاب الأمريكية".

بريطانيا تدرس الأمر

وفي سياق متصل فقد أعلن وزير شئون مجلس الوزراء البريطاني، بات مكفادن، أمس الإثنين، إن بلاده قد تدرس رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام، التي تقود تحالف التنظيمات المسلحة، الذي ساعد في الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وأشار إلى أن حكومة بلاده ستتريث في رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام، قال مكفادن لشبكة "سكاي نيوز": "سننظر في الأمر وأعتقد أنه سيعتمد جزئيا على ما سيحدث خلال الفترة المقبلة .

إسرائيل تريد علاقات جيدة مع نظام الشرع ..ولكن

وفي السياق ذاته فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، خلال مقطع فيديو نشره على حسابه على منصة إكس ، أن حكومته ترغب في إقامة علاقة جيدة ومنتظمة مع النظام الجديد في سوريا، ولكن إذا سمح هذا النظام إلى إيران بالتواجد مرة أخرى على أراضيها أو نقل الأسلحة الإيرانية أو أي أسلحة أخرى إلى حزب الله فإننا سنرد بقوة .

و أكد على أن حكومته لاتعتزم التدخل في الشأن الداخلي السوري لكنها ستعمل على تعزيز أمنها .

و أوضح أنه في إطار ذلك أعطى الضوء الأخضر لقواته بقصف المواقع العسكرية التي تركها الجيش السوري وتدمير كافة الأسلحة حتى لاتقع في أيد الإرهابيين على حد قوله .

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