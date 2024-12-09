معلومات عن الداعية محمد راتب النابلسي وموقفه من أحداث سوريا وحرب غـزة

علق الداعية السوري الدكتور محمد راتب النابلسي علي الأحداث التاريخية التي تشهدها سوريا، عقب إسقاط النظام السوري وهروب الرئيس السوري بشار الأسد إلى سوريا، وذلك بعد سيطرة المعارضة على العاصمة دمشق.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي، تعليق الداعية السوري محمد راتب النابلسي علي تطورات الأحداث في سوريا، وموقفه من حرب غزة.

محمد راتب النابلسي يعلق علي أحداث سوريا

عبَّر الداعية الدكتور محمد راتب النابلسي عن مشاعره تجاه أحداث سوريا في كلمة له علي مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، هذا يوم من أيام الله، أزال الله فيه عروش الظالمين ونكّس رايات الجبابرة المعتدين".

محمد راتب النابلسي

وأضاف: "هذا يوم مجيد يعود فيه الوطن الغالي لأبنائه البررة، بعد أن نفض غبار السنين ممن أراد تشويه صورته، الكلمات عاجزة عن التعبير، والمفردات لا تسعف المتكلمين".

وتابع الدكتور محمد راتب النابلسي: "أيها السوريون الكرام، يا أهلي وأحبابي في كل مكان، لقد عانيتم أشد المعاناة، فصبرتم، وذقتم الأمرّين، تهجيرًا وقتلًا واعتقالًا، وحرمانًا من أبسط حقوق الإنسان، فتحملتم حتى ظن الناس أنكم قد استسلمتم إلى مصيركم، ولكن عزة أنفسكم بقيت شامخة كشموخ تاريخكم وحضارتكم".

محمد راتب النابلسي يدعو الشعب السوري إلى الالتزام بتعليمات القيادة

ودعا الدكتور محمد راتب النابلسي الشعب السوري إلى الالتزام بتعليمات قيادة العمليات العسـكرية، قائلًا: "أدعو شعبنا إلى الالتزام التام بتعليمات القيادة، وعدم المساس بالمنشآت العامة، وهذا من باب التذكير، فأنتم أهل لكل مكرمة وخير".

محمد راتب النابلسي يقدم رسالة دعم إلى أهالي إدلب وريف حماة

وفي 15 مايو 2019، وجه الداعية محمد راتب النابلسي رسالة دعم إلى أهالي إدلب وريف حماة، الذين يتعرضون لحملة قصف من جانب النظام السوري بدعم من روسيا، وذلك في أعقاب تعرض تعرض محافظة إدلب وريفي حماة الشمالي والغربي لحملة قصـف مكثـفة من الطائرات الحـربية الروسية والمروحية التابعة للنظام السوري، بالتزامن مع تقدم بري من جانب قوات الأسد.

ونشر الداعية السوري محمد راتب النابلسي: تسجيلًا مصورًا عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه :"إخوتي الكرام في إدلب وحماة لقد جرت سنة الله في خلقه أن تبنى الحياة على الابتلاء، فالمؤمن مبتلى، وقد يكون أشد ابتلاء لأن أشد الناس بلاء هم الأنبياء".

ودعا محمد راتب النابلسي في رسالته أهالي الشمال السوري للصبر، قائلًا: "للطمأنينة، الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون".

محمد راتب النابلسي يوجه رسالة لشعب غزة

وسبق أن وجه الداعية محمد راتب النابلسي، رسالة مؤثرة لشعب غزة، في بداية الحرب الإسرائـيلية علي قطاع غـزة قائلًا: "إن أهل غـزة العزة واقفون بثبات عز نظيره، وبشجاعة يصعب وصفها"، مضيفًا: "نرفع رأسنا عاليًا باعتزاز بكم فلا يدري المرأ ما يقول لكم".

وأشار إلى تحلي أهل غزة بالمبادئ والقيم، مؤكدًا أنه على الرغم من كل المحن والشدائد التي تحملوها لكن حسبهم قوله تعالى: "ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين".

وتابع محمد راتب النابلسي: "أنحدثكم عن الصبر؟ وأنتم تعلمون الدنيا كلها فضيلة الصبر، وحسبكم قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ومواقفكم البطولية مدرسة في الثبات والإصرار".

وقال الداعية محمد راتب النابلسي: "لقد مر على نكبة أمتنا بقدسها وما حوله أكثر من 70 عامًا، وما زال المحتلون في الأرض التي بارك الله بها وما حولها".

وأشار إلى أن المستبيحين لدماء الأبرياء يعيشون في الأرض فسادًا إجرامًا، ولا تزال طائفة من الأمة ثابتة على الحق في وجه المتخاذلين.

وقال الداعية محمد راتب النابلسي على إن الأيام الماضية كانت قاسية جدًا على مواطني غزة وبشكل عام في كل فلسطين، لافتًا إلى أن العالم الآخر أظهر دعمًا للغاصب المحتل لم يسبق له مثيل مع التواطؤ مع المجرم الظالم بشكل ليس له نظير ولا يتصوره عقل.

وتابع: "في الوقت نفسه يُظهر أهلنا تمسكًا بدينهم وثباتًا على مبادئهم ليس له نظير، وقد أذهلوا العالم بأسره، إنها معركة الحق والباطل الثابتة والمستمرة".

من هو الداعية محمد راتب النابلسي؟

ويعتبر محمد راتب النابلسي داعية إسلامي سوري معاصر، له دروس ومحاضرات في الإعجاز العلمي والتفسير، والمنهج العلمي والمعرفة، واشتهر بسلسلته عن أسماء الله الحسنى، وعن الشمائل النبوية.

واتخذ محمد راتب النابلسي موقفًا مؤيدًا للثورة السورية منذ اندلاعها، معارضًا المجـازر التي ارتكبها النظام السوري بحق السوريين، الذين خرجوا بمظاهرات مناهضة له.

محمد راتب النابلسي

وكان النابلسي قد أعرب عن تضامنه مع أهالي إدلب والسوريين بشكل عام، كما أظهر دعم كبير لأهالي غزة.

وقال النابلسي في تغريدة عبر "تويتر":‏ "اللهم ارحم شهداء سوريا اللهم اربط على قلوب أهلنا في إدلب وما حولها، اللهم ثبتهم وصبّرهم".

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