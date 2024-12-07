الجيش الإسرائـيلي يواصل حـرب الإبـادة في قطاع غـزة.. وإدانة أممية للصمت العالمي

صعَد الجيش الإسرائـيلي من هجـماته العـدوانية علي قطاع غـزة وذلك في اليوم الـ 428 من حرب الإبـادة الجماعية المستمرة علي القطاع، حيث شنت قوات الاحتـلال غـارات عنـيفة علي مربعات سكنية في جباليا وبيت لاهيا.

ويرصد "الموجز" تداعيات القصـف الإسرائـيلي العنـيف علي قطاع غـزة، والحصيلة النهائية للإصابات والوفـيات والتي أغلبها نساء وأطفال.

الجيش الإسرائـيلي يستـهدف مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غـزة

زاد الجيش الإسرائـيلي من وتيرة جـرائم الإبـادة وسياسة التهـجير والتجـويع التي ينتهجها في قطاع غـزة، حيث استهدف مدرسة الرافعي التي تؤوي نازحين في بلدة جباليا شمال قطاع غـزة، مما أدي إلى وقوع عسرات الإصابات والشهداء كما استشهد ثلاثة مواطنين إثر قصـف جـوي لخربة العدس شمال مدينة رفح.

قطاع غـزة

كما استشـهد عشرات المواطنين الفلسطينيين إثر قصـف إسرائـيلي استهدف مربعًا سكنيًا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غـزة.

الجيش الإسرائـيلي ينسـف مربعًا سكنيًا في بيت لاهيا

ومن جانبها، أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن قوات الجيش الإسرائـيلي نسـفت مربعًا سكنيًا، واستهدفت منازل في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غـزة؛ مما أدى إلى اسـتشهاد أكثر من ثلاثين شخصاً وإصابة عدد كبير من المواطنين.

ولفتت الوكالة إلى أنه لا يزال هناك الكثير من المفـقودين تحت أنقاض المنازل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأن هناك جثـثاً وجـرحى في الشوارع ولا يستطيع أحد الوصول إليها.

وتابعت الوكالة أن قوات الجيش الإسرائـيلي تمنع سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الاقتراب من المكان، وتسـتهدف من يحاول الاقتراب من المنطقة.

وأشارت إلى أن قوات إسرائـيلية نسفت عدداً كبيراً من المباني السكنية والمنازل في مدينة غزة وفي جباليا شمالاً ورفح جنوباً.

كما استهدفت طائـرات الاحتـلال منازل وبنايات بالتزامن مع إطـلاق الآليـات العسـكرية النـار في حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة.

المدفـعية الإسرائـيلية تقصـف شرق مخيم النصيرات

فيما قـصفت المدفـعية الإسرائـيلية شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم السبت، كما شن طـيران الاحـتلال فجر اليوم غـارة على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واستـشهد 18 فلسطينيًا وأصيـب آخرون جراء استهـداف الاحتـلال الإسرائـيلي منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أصيب فلسطينيون في استـهداف طائـرة استطلاع إسرائـيلية تجمعًا للنازحين غربي المخيم.

حصيلة ضحـايا العـدوان الإسرائـيلي علي قطاع غـزة

وارتفعت حصيلة ضحـايا العـدوان الإسرائـيلي علي قطاع غـزة، وفقًا لآخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، إلى 44 ألفا و612 شهيدًا، بالإضافة إلى 105 آلاف و834 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

جوتيريش يؤكد أن الكـارثة في قطاع غزة تُمثل انهيارًا تامًا لإنسانيتنا

من ناحية آخري، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "إن الكـارثة في قطاع غزة تمثل انهيارًا تامًا لإنسانيتنا، وسط استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع لأكثر من 14 شهرًا".

قطاع غـزة

وأفاد جوتيريش، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "الكـارثة في قطاع غزة ليست سوى انهيار تام لإنسانيتنا"، مضيفًا: "يجب أن يتوقف هذا الكـابوس".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه لا يمكن الاستمرار في غض الطرف عما يحدث في قطاع غـزة.

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