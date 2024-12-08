رحلة صعود بشار الأسد إلى حكم سوريا وسقوطه علي أيدي الفصائل المسـلحـة

أعلنت الفصائل المسـلحة في سوريا هروب الرئيس السوري بشار الأسد مع دخولها دمشق والسـيطرة علي القصر الجمهوري في المدينة.

وقالت إدارة العمليات العسـكرية في سوريا، اليوم الأحد، إنها في طريقها للسـيطرة على وزارة الداخـلية، ومؤسسات حيوية في دمشق.

الفصائل المسـلحة تعلن هروب بشار الأسد

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن الرئيس السوري بشار الأسد الذي قاد حـربًا على مدى 13 عامًا داخل سوريا لشريحة واسعة من شعبه طالبت بالحرية، مما تسبب في دمـار البلد واستـنزاف مواردها.

بشار الأسد

أطلقت الفصائل المسـلحة علي بشار الأسد صفة "الطاغية"، وأعلنت "الطاغية بشار الأسد هرب من دمشق"، حيث قاد إحدى أكثر الحروب عنفا منذ بداية القرن الـ21.

رسخ بشار الأسد صورة المنقذ والحامي للأقليات والحصن المنيع ضدّ التطرّف والفوضى في أذهان الكثير سواء داخل سوريا أو خارجها.

وحظي بشار الأسد بدعم من روسيا وإيران وحزب الله اللبناني، مما مكنه من استعادة السيطرة على سوريا عام 2015 بعدما خسرت قواته خسرت أجزاء واسعة من الأراضي السورية.

والمعروف أن بشار الأسد، طبيب عيون سابق، يبلغ من العمر 59 عامًا، لذلك تجد النبرة الهادئة تسيطر دائمًا علي كلامه، ولكنها حازمة.

بداية وصول بشار الأسد إلى سد الحكم

عاد بشار الأسد عام 1994 إلى سوريا إثر وفاة شقيقه الأكبر باسل الذي كان يتم إعداده ليحكم البلاد خلفاً لوالده، في حادث سير قرب دمشق.

كان بشار الأسد يقيم في لندن حيث كان يتخصّص في طب العيون، ولكنه عاد إلى سوريا في عام 1994 إثر وفـاة شقيقه الأكبر باسل الذي كان يتم إعداده ليحكم البلاد خلفاً لوالده، في حادث سير قرب دمشق.

وتعرّف بشار الأسد إلى زوجته أسماء الأخرس المتحدرة من إحدى أبرز العائلات السنية السورية والتي تحمل الجنسية البريطانية، وكانت تعمل مع مصرف "جي بي مورجن" في حي المال والأعمال في لندن.

والتحق بشار الأسد بالسلك العسكري وتدرّب على يد والده على الملفات السياسية، بعد وفاة والده في العام 2000، أصبح بشار الأسد، وهو في الرابعة والثلاثين من العمر، رئيسًا عن طريق استفتاء لم يشهد أي معارضة.

ووصل بشار الأسد الى سدة الحكم في عام 2000، وأعيد انتخابه أكثر من مرة، في انتخابات آثارت جدلًا كبيرًا من دول عدة بسبب نزاهتها.

وفي عام 2011 اندلعت احتجـاجات مناهضة لنظامه، علي خلفية اعتـقال السلطات المفكرين والمثقفين المشاركين في ما عُرف وقتها بـ "ربيع دمشق"، وأعطى بشار الأسد الأوامر بقـمع المتظاهرين السلميين، وتحولت الاحتـجاجات نـزاعًا داميًا وحـربًا شرسة مما أدي إلى استشهاد 500 ألف سوري، وهجر الملايين من سوريا، وسوي مناطق كثيرة بالأرض.

بشار الأسد يعتبر تصعيد الفصائل المسـلحة إرهابي

وبعد هجـوم الفصائل المسـلّحة غلي سوريا، وسيطرتها علي ريفي حلب وإدلب في 27 نوفمبر الماضي، اعتبر بشار الأسد أن تصعيد الفصائل المسـلحة إرهابي، ويهدف إلى محاولة تقسيم المنطقة وتفتيت دولها، وإعادة رسم الخرائط من جديد.

بشار الأسد

وفجر اليوم الأحد، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن بشار الأسد غادر العاصمة السورية على متن طائرة اقلعت من مطار دمشق قبل سـيطرة الفصائل المسـلحة إليه.

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