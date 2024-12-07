3 مكالمات هاتفية لوزير الخارجية المصري بشأن تطورات الأوضاع في سوريا

حرب سوريا.. في وقت يشهد فيه الوضع السوري تطورات ميدانية متسارعة، تواصل مصر جهودها الدبلوماسية للتنسيق مع الدول العربية والمنظمات الدولية بهدف دعم استقرار سوريا وحماية مصالح شعبها، ففي خطوة دبلوماسية مهمة، أجرى وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، ثلاث مكالمات هاتفية مع كبار المسؤولين في قطر والعراق، إضافة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة السورية.

هذه الاتصالات تأتي في وقت حساس، حيث تتزايد التحديات الأمنية والسياسية في سوريا، وتبحث مصر عن سبل لتجنب التصعيد وإيجاد حلول سياسية تكفل وحدة الأراضي السورية وتحقيق الاستقرار، ويكشف الموجز تفاصيل هذه الإتصالات.

تفاصيل اتصالات وزير الخارجية المصري لحل أزمة سوريا

الاتصال الأول: مع وزير خارجية قطر

أجرى وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، اتصالاً هاتفياً مع محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، لبحث آخر المستجدات على الساحة السورية.

الاتصال الثاني: مع وزير خارجية العراق

كما تواصل الوزير المصري مع الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، خاصة في ضوء التغيرات الميدانية التي تشهدها الأراضي السورية.

الاتصال الثالث: مع المبعوث الأممي إلى سوريا



في إطار جهوده الإقليمية والدولية، قام وزير الخارجية المصري بإجراء اتصال مع "جير بيدرسون"، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، لمتابعة الأوضاع في سوريا والبحث في سبل تجنب التصعيد.

موقف مصر الثابت من الأزمة السورية

أوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الدكتور بدر عبدالعاطي جدد التأكيد على دعم مصر الثابت لأمن واستقرار سوريا، بما يضمن وحدة أراضيها وسيادتها، كما دعا إلى ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية للحد من التصعيد في المنطقة.

الدعوة للتعامل مع الأزمة من أجل استقرار سوريا



أكد وزير الخارجية المصري على أهمية أن يتم التعامل مع الأزمة السورية بطريقة تضع مصالح الشعب السوري في المقام الأول، وتعزز استقراره، وتؤدي إلى استعادة الأمن في كافة أنحاء سوريا عبر الحلول السياسية.

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