وزير الخارجية السوري: سوريا تواجه تهديدات أمنية بسبب الهجمات الإرهابية

تصريحات وزير الخارجية السوري بسام صباغ.. أكد وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، اليوم الجمعة، أن سوريا تعرضت لهجمات إرهابية استهدفت أربع مدن رئيسية، وهي حلب، إدلب، حماة، وحمص، وأشار إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن تصعيد خطير في الوضع الأمني بالبلاد، مما تسبب في موجة نزوح واسعة النطاق في مناطق الوسط والشمال السوري، ويكشف الموجز ابرز تصريحاته.

محادثات ثلاثية في بغداد

صرح صباغ عقب مشاركته في اجتماع ثلاثي في بغداد مع نظيريه العراقي فؤاد حسين والإيراني عباس عراقجي، بأن الجيش السوري يستمر في تنفيذ تكتيكات عسكرية لإعادة التموضع والانتشار لمواجهة التهديدات الأمنية، كما أوضح أن الاجتماع ركز على التعاون الإقليمي لمواجهة الإرهاب والحد من تداعيات التصعيد العسكري الأخير.

إجراءات أمنية عراقية على الحدود

في سياق متصل، أعلنت السلطات العراقية اتخاذ إجراءات أمنية مشددة قرب الحدود مع سوريا، وذلك لمواجهة التداعيات الأمنية الناجمة عن الأحداث الجارية، لا سيما مع تصاعد نفوذ الفصائل المسلحة في المناطق الحدودية.

مواقف زعماء المنطقة من الصراع

على الجانب العراقي، صرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأن موقفه ثابت بعدم التدخل في الشأن السوري، مؤكداً مراقبته للوضع عن كثب، ومن جهة أخرى، أصدر زعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع (المعروف بالجولاني) بياناً مصوراً دعا فيه الحكومة العراقية إلى عدم السماح لقوات الحشد الشعبي بالتدخل في سوريا، محذراً من تصعيد التوتر الإقليمي.

تقدم الفصائل المسلحة

وأشار الجولاني إلى استعداد الفصائل المسلحة للتقدم نحو مدن حمص، درعا، ودير الزور، مطالباً أهالي هذه المناطق بالاستعداد للمواجهة.

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