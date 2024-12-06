صحيفة سوابق أبو محمد الجولاني قائد الفصائل المسـلحة في سوريا

لمع نجم أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام وبرز اسمه في المشهد السياسي في سوريا، وذلك بعد سيطرة الفصائل المسـلحة علي أجزاء من سوريا.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام، وآخر ظهور له.

آخر ظهور لـ أبو محمد الجولاني

كان آخر ظهور لـ أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام في قلعة مدينة حلب في شمال سوريا، وذلك وفق ما أظهرت لقطات على تطبيق تلجرام نشرها حساب للفصائل المسـلحة المعارضة التي تشن هجــوما عنـيفًا علي سوريا منذ أكثر من أسبوع.

أبو محمد الجولاني

وظهر أبو محمد الجولاني، في الفيديو، وهو يقف على درج أمام قلعة المدينة التاريخية، وأخرى يُحيي فيها عددًا من مناصريه من الفصائل المسـلحة اجتمعوا حوله.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو لـ أبو محمد الجولاني وهو محاطًا بأنصاره ومؤيديه، مسـلحين ومدنيين، خارجًا من قلعة حلب.

وغير أبو محمد الجولاني الزي الذي دأب على ارتدائه، فأصبح يرتدي قميصًا وبنطالًا بدل الملابس العسـكرية، وغيّر خطابه ليصبح أكثر انفتاحًا.

من هو أبو محمد الجولاني؟

انتشرت العديد من التقارير التي تشير إلى أن أبو محمد الجولاني سوري ولد في العاصمة السعودية تارة، وتارة أخرى قيل إنه ولد بالعراق.

وذكرت تقارير عن ميلاد أبو محمد الجولاني في منطقة دير الزور السورية، ولا يعرف تاريخ ميلاده بشكل مؤكد، هناك تقارير تشير إلى أنه ولد بين عامي 1975 و1979، فيما تفيد تقارير "الإنتربول" أنه ولد عام 1975.

وأشارت تقارير إلى أن أبو محمد الجولاني اسمه الحقيقي أحمد حسين الشرع، وأما لقبه الذي يشير إلى مرتفعات الجولان فإنه يعكس روابط عائلته بتلك المنطقة.

وقبل أن أبو محمد الجولاني درس الطب في العاصمة السورية دمشق لمدة عامين، قبل أن يترك سنته الدراسية الثالثة للانضمام إلى تنظيم القاعدة في العراق بعد الغـزو الأمريكي عام 2003.

ولعب أبو محمد الجولاني دورًا محوريًا في تسهيل العمليات عبر الحدود، مستفيدًا من أصوله السورية، وانتقل إلى لبنان في عام 2006 بعد مقـتل الزرقاوي حيث قيل إنه أشرف على تدريب الجماعة المسـلحة اللبنانية "جند الشام".

وسافر أبو محمد الجولاني، بعد ذلك، إلى العراق مرة أخرى، حيث سُـجن من قبل القوات الأمريكية لفترة من الوقت، ثم انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق بعد إطلاق سراحه عام 2008.

واعتقـلت القوات الأمريكية أبو محمد الجولاني في العراق في عام 2010، ثم عاد إلى موطنه سوريا في أغسطس من عام 2011.

وأنشأ أبو محمد الجولاني فرع لتنظيم القاعدة للانضمام إلى القتال ضد بشار الأسد، الرئيس السوري.

أبو محمد الجولاني

أمريكا تصنف أبو محمد الجولاني كإرهابي

وتصنف الولايات المتحدة أبو محمد الجولاني كإرهـابي، وتعرض مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبـض عليه، نظرًا لعلاقاته السابقة بتنظيم القاعدة.

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