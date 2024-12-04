الجيش السوري ينجح من استعادة حماة بعد شـن هجـ ـوما علي الفصائل المسـ ـلحة

شن الجيش السوري العديد من الهجـ ـمات علي الفصائل المسـ ـلحة والتنظيمات الإرهـ ـابية في سوريا من أجل استعادة المواقع الاستراتيجية التي سيطروا عليها.

وشـن الجيش السوري هجـ ـومًا معاكسًا، اليوم الأربعاء، على الفصائل المسـ ـلحة في محافظة حماة، وتمكن من إبعادهم عن المدينة نحو 10 كيلو مترات.

تفاصيل الهـ ـجوم المضاد الذي شنه الجيش السوري علي الفصائل المسـ ـلحة

وينشر " الموجز " خلال التقرير التالي تطورات الأوضاع في سوريا، وتفاصيل الهجـ ـمات التي شنها الجيش السوري علي الفصائل

المسـ ـلحة، وما تمكنت من استعادته.

الجيش السوري

ومن جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجيش السوري شن هجـ ـومًا معاكسًا في محافظة حماة في وسط سوريا تمكن خلاله من إبعاد الفصائل المسـ ـلّحة التي حققت تقدماً واسعاً في شمال البلاد إثر هــ ـجوم بدأ الأسبوع الماضي.

وأضاف المرصد أن هيئة تحرير الشام والفصائل المسـ ـلحة المتحالفة معها فشلت في السيطرة على جبل زين العابدين قرب مدينة حماة، بعد معـ ـارك مع قوات الجيش السوري ما مكنّ الجيش من إبعاد الفصائل عن مدينة حماة نحو 10 كيلومترات.

الجيش السوري يفك حصـار أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية

وكانت القيادة العامة لـ الجيش السوري، قد أعلنت نجاحها بالتنسيق مع القوات الروسية في فك حصـار التنـظيمات الإرهـ ـابية لأكاديمية الأسد للهندسة العسكرية بحلب.

وقال الجيش السوري إنه تم فك الحصـار عن الأكاديمية بعد ثبات قتـ ـالي أسطوري للطلاب الأبطال والضباط الميامين من أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية بحلب، ودفاع مستميت عن الأكاديمية منذ اللحظة الأولى للهـ ـجوم الإرهــ ـابي على مدينة حلب.

وأضاف البيان أن الطلاب والضباط تصدوا ببسالة وشجاعة للهـ ـجمات العـنيفة التي قام بها الإرهـ ـابيون لاقتـ ـحام الأكاديمية بمختلف أنواع الأسلـ ـحة المتوسطة والثقيلة والطيران المسير المتطور.

وأكد الجيش السوري أنه تم فك حصـار تلك التنـظيمات الإرهـ ـابية بتنسيق عسـكري وسياسي مع روسيا وتأمين خروج طلبة الأكاديمية ووصولهم بأمان إلى مدينة حمص ليتم تقديم الرعاية اللازمة، والعلاج الطبي للمصـابين والجرحى منهم.

وزير الخارجية

وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية

من ناحية آخري، ناقش د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في اتصال هاتفي، مع بسام صباغ، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا والتداعيات الوخـيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها.

وجدد وزير الخارجية موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدًا الأهمية البالغة لحماية المدنيين، كما تم بحث سبل الدعم العربي لـ سوريا في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية.

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