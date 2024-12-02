بعد إعلان دعمها.. هل تستطيع إيران مساعدة سوريا في القضاء علي الفصائل المسـلحة؟

ناقش الرئيس السوري بشار الأسد مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، تطورات الأواضاع في دولة سوريا خاصة بعد سيطرة الفاصل المسـلحة علي مواقع استراتيجية في حلب.

وينشر "الموجز" خلال التقرير التالي تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السوري ونظيره الإيراني، لمناقشة تطورات الأوضاع المتسارعة والمتلاحقة في سوريا.

تطورات الأوضاع في سوريا

تناولت مباحثات الرئيس السوري مع نظيره الإيراني التأكيد على أهمية القضاء على ما يقوم به المسـلحون والمحافظة على أمن سوريا.

واعتبر الرئيسان أن ما يحدث من تصعيد في يعكس أهدافاً بعيدةً في محاولة تقسيم المنطقة وتفتيت دولها وإعادة رسم الخرائط من جديد وفقاً لمصالح وغايات أمريكا والغرب.

سوريا

وأكد الرئيس السوري أن هذا التصعيد لن يزيد سوريا إلا إصرارًا على المواجهة للقضاء على الإرهـاب في كل الأراضي السورية.

المساس بوحدة سوريا جزء من مخطط صهيو أمريكي

ومن جانبه، أكد الرئيس الإيراني أن المساس بوحدة سوريا هو ضرب للمنطقة واستقرارها ووحدة دولها، وهو جزء من مخطط صهيو أمريكي، وإيران مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم لسورية للقضاء على الإرهـاب وإفشال أهداف مشغليه وداعميه".

وكانت إيران قد تعهدت بتقديم كافة أنواع الدعم للحكومة السورية، ولم تستبعد إرسال مستشارين إلى سوريا

ومن جانبه، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، إن إيران، لا تستبعد إرسال قوات إيرانية إلى سوريا، مشيرًا إلى أن ذلك يعتمد على التطورات الميدانية، وقرارات كبار المسؤولين في البلاد.

وأكد النائب الإيراني في الوقت نفسه، على استمرار ما وصفه بنشاط جبهة المقاومة، في سوريا.

واعتبر النائب الإيراني أن هجـمات سوريا تهدف إلى قطع طريق الدعم الإيراني لحزب الله بتخطيط من الولايات المتحدة وإسرائيل، خلال فترة وقف إطلاق النار في لبنان.

إيران مستعدة لتقديم الدعم لـ سوريا

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد التقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأكد أهمية دعم الحلفاء في التصدي للهجـمات الإرهـابية المدعومة من الخارج لإفشال مخططاتها.

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد إيران لتقديم شتى أنواع الدعم لــ سوريا.

إيران بدأت بإرسال قوات إلى سوريا

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة هآرتس العبرية، عن مصدر سياسي قوله إن إيران بدأت بإرسال قوات إلى سوريا في محاولة لمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد لمواجهة التنظيمات المسـلحة التي شنت هجـومًا مباغتا على ريفي حلب وإدلب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل تخشى أن تستغل إيران التطورات في سوريا، لزيادة قواتها بشكل كبير في البلاد.

الفصائل المسـلحة

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر استخباراتية غربية، إن حزب الله قام بتحويل بعض من قواته من لبنان إلى سوريا من أجل حماية منشآته هناك.

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