الجيش يتصدي لهـجوم شنته ميلـيشيا قسد بريف دير الزور بـ سوريا

تصدت وحدات من الجيش السوري والقوات الرديفة، اليوم الثلاثاء، لهـجوم شنته قوات تابعة لــ قوات سوريا الديمقراطية في الريف الشمالي لمحافظة دير الزور بـ سوريا.

وينشر “الموجز” آخر تطورات الأوضاع في دولة سوريا وتفاصيل المواجهات بين الجيش السوري والتنـظيمات الإرهـابية والفصائل المسـلحة.

الجيش السوري يتصدي لهـجـوم ميليشيا قسد

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء، بأن وحدات من الجيش السوري والقوات الرديفة تصدت لهـجوم شنه إرهـابيو ما يسمى "مجلس دير الزور العسكري" التابع لميليشيا قسـد الانفصالية على القرى المحررة بمنطقة الجزيرة بريف دير الزور الشمالي بـ سوريا.

الجيش السوري

وأكدت الوكالة أن الجيش السوري قرر الدخول إلى هذه القرى تلبية لنداء الأهالي إثر تزايد المـخاطر المحتملة باستغلال تنظيم داعـش للمـعارك الدائرة في الشمال السوري.

والمعروف أن قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية وتضم مقـاتـلين من العرب تسـيطر على ربع سوريا، بما في ذلك حقول النفط والمناطق التي ينتشر فيها نحو 900 جندي أمريكي.

وتعرف قوات سوريا الديمقراطية بأنها تحالف يقوده الأكراد في شمال وشرق سوريا وقد عمل مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمجـابهة تنـظيم داعـش.

وكان مجلس دير الزور العسـكري تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أعلن السـيطرة على عدة قرى في ريف دير الزور الشرقي.

الجيش السوري يستعيد السيطرة علي عدة أماكن في سوريا

من ناحية آخري، أعلن الجيش السوري استعادة السـيطرة على عدد من القرى في محافظة حماة وسط سوريا، وخاصة على القرى الواقعة على طريق محردة السقيلبية في ريف محافظة حماة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن الجيش السوري نجح في صـد الهـجوم الإرهـابـي وحرر كامل البلدات والقرى الواقعة على طريق محردة السقيلبية من سيطرة التنـظيمات الإرهـابية المسـلحة وهي كرناز وتل ملح والجلمة والجبين وحيالين والشيخ حديد.

التنـظيمات المسـلحة تسيطر علي عدة بلدات في سوريا

وفي نفس الصدد، قالت التنـظيمات المسـلحة إنها سيـطرت على بلدات "صوران" و"طيبة الإمام" و"حلفايا" و"معردس" في ريف حماة بعد اشـتباكات ليلة أمس الاثنين مع القوات السورية.

مجلس الأمن

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن سوريا

من ناحية آخري، يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسة طـارئة، اليوم الثلاثاء، وذلك بناءً على طلب الحكومة السورية، علي وقع الهـجوم المباغت الذي شنته هيئة تحرير الشام وفصائل مسـلحة في شمال سوريا.

وتم تقديم طلب عقد الجلسة من قبل الدول الإفريقية الأعضاء في المجلس، وهي الجزائر وسيراليون والموزمبيق، بالإضافة إلى غويانا.

وتأتي الجلسة الطارئة لمجلس الأمن في وقت حساس بعد التصـعيد الأخير في شمال سوريا، حيث شنت الفصائل المسـلحة هـجومًا مباغتًا الأربعاء الماضي، مكنها من السـيطرة على أحياء في مدينة حلب وعدد من القرى في ريفي إدلب.

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