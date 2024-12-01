بشار الأسد يرد على الإرهاب: القوة هي السبيل الوحيد للقضاء عليه

أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن الرئيس السوري بشار الأسد أكد خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في دمشق، استمرار سوريا في مكافحة ما وصفه بالتنظيمات الإرهابية بكل قوة، ويستعرض الموجز تفاصيل الخبر

سوريا ماضية بمحاربة الإرهاب

وشدد الأسد على أن لغة القوة هي الوحيدة التي يفهمها الإرهاب، وهي السبيل الذي تستخدمه سوريا للقضاء عليه، مهما كانت الجهات الداعمة له.

القضاء على الإرهاب

وأشار إلى أن الإرهابيين لا يمثلون أي شعب أو مؤسسات، بل هم مجرد أدوات تنفذ سياسات الجهات التي تدعمهم.

وأضافت الوكالة أن ذلك التصريح جاء بعد تلقي الرئيس الأسد اتصالاً هاتفيًا من السيد بادرا جومبا، القائم بأعمال الرئيس في جمهورية أبخازيا، الذي أكد دعم بلاده الكامل لسوريا في مواجهة الهجمات الإرهابية المنظمة، معتبراً أن النصر سيكون حليف سوريا قيادةً وشعبًا.

الوضع الحالي في سوريا

والجدير بالذكر، بأن في سوريا، لا تزال الأوضاع الإنسانية تزداد سوءًا مع استمرار الأزمة المستمرة منذ أكثر من 13 عامًا. في 2024، تُعتبر سوريا من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج حوالي 16.7 مليون شخص إلى مساعدات عاجلة. تتفاقم الظروف الاقتصادية بسبب فقدان الليرة السورية نصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل كبير​.

الهجمات من الإرهاب لـ سوريا

الهجمات العسكرية الأخيرة، بما في ذلك القصف والغارات الجوية، تواصل إلحاق الدمار بالبنية التحتية وتسبب المزيد من التشريد، خاصة في المناطق المتنازع عليها مثل شمال سوريا، وتهدد الألغام غير المنفجرة والدمار المستمر بمضاعفة معاناة المدنيين، في حين تظل الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصحة العامة تواجه تحديات كبيرة

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