بعد رفع اسمه من قوائم الإرهاب.. أين وجدي غنيم الآن؟

عاد اسم القيادي الإخواني وجدي غنيم للواجهة بعدما قررت محكمة الجنايات رفع اسمه شمن أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

ويأتي رفع اسم وجدي غنيم من قوائم الإرهاب في إطار جهود الدولة لمراجعة أوضاع المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

رفع اسم وجدي غنيم من قوائم الإرهاب

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل رفع اسم القيادي الإخواني وجدي غنيم من قوائم الإرهاب، ومقر إقامته في الوقت الحالي.

وجه الرئيس السيسي بفتح صفحة جديدة مع الشباب المتوقفين عن الممارسات الإرهابية، لدمجهم في المجتمع كمواطنين صالحين.

الرئيس السيسي

وتفاعلت النيابة العامة مع توجيهات الرئيس السيسي بالإفراج عن مئات المحبوسين سابقًا، إلى جانب طلب استبعاد مئات آخرين من قوائم الإرهاب، ومنهم وجدي غنيم.

وأمرت المحكمة برفع أسماء مئات الشخصيات من قوائم الإرهاب ومنهم وجدي غنيم، بعدما أثبتت التحريات الامنية بأنهم توقفوا عن ممارسة الانشطة غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.

أين وجدي غنيم الآن؟

يحيط الغموض بمكان إقامة القيادي الإخواني وجدي غنيم، فبعد هروبه إلى تركيا والإقامة فيها لمدة 9 سنوات، خرج ليعلن عن رفض تركيا منحه الجنسية التركية، وبحثه عن بلاد جديدة تؤويه بعدما بات لا يستطيع العيش والإقامة في تركيا، حيث كان قد أشار في منتصف عام 2023، إلى أن السلطات التركية رفضت منحه جنسيتها.

وقال وجدي غنيم في فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، آنذاك إنه رغم فرحته وسعادته بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات، فإنه حزين بسبب رفض أنقرة منحه الجنسية.

وأضاف وجدي غنيم آنذاك أنه تقدم بطلب للحصول على الإقامة والجنسية التركية منذ 9 سنوات وحتى الآن، على أمل أن يسمح له بحرية الحركة والتنقل والحصول على العلاج في تركيا، ولكنه فوجئ برد الحكومة بالرفض

وأشار وجدي غنيم آنذاك إلى أنه يبحث عن بلاد جديدة تؤويه بعدما بات لا يستطيع العيش والإقامة في تركيا.

خلية وجدي غنيم

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في العام 2017 بالإعدام شنقًا وبإجماع آراء الأعضاء للقيادي وجدي عنيم وجدي غنيم وبعض المتهمين معه من عناصر جماعة الإخوان بتهمة تأسيس خلية أطلق عليها "خلية وجدي غنيم" لارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات في مصر.

وأسندت النيابة لـ وجدي غنيم وآخرين معه بأنهم في الفترة من عام 2013 وحتى أكتوبر 2015، أسسوا جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما أكدت النيابة أن وجدي غنيم تولى زعامة الجماعة التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم.

وجدي غنيم

من هو وجدي غنيم؟

وجدي غنيم اسمه الكامل وجدي عبد الحميد محمد غنيم، مواليد 8 فبراير 1951 بمحافظة الإسكندرية من قيادات جماعة الإخوان.

أُبعد وجدي غنيم من البحرين عام 2008 بسبب موقفه من الكويت في حرب العراق، وسافر إلى دول عدة، منها إنجلترا التي طرد منها، وتم منعه من دخولها مرة أخرى بتهمة التحريض على الإرهاب.

واعتقل وجدي غنيم لعدة سنوات في سجون مصر، كما اعتقل في كندا وأمريكا وسويسرا وجنوب إفريقيا واليمن.

وفي العام 2019، قرّرت السلطات التونسية منع وجدي غنيم من دخول البلاد، بعد إساءته وتهجّمه على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

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