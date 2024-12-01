دعم شبكة الطاقة في سوريا.. أولويات وزير الكهرباء بالمجلس الوزاري العربي

دعم شبكة الطاقة في سوريا.. في إطار العلاقات الأخوية والتعاون العربي المشترك، تسعى مصر إلى تقديم دعم استراتيجي لتعزيز شبكة الطاقة في سوريا، بما يسهم في إعادة بناء البنية التحتية المتضررة من سنوات طويلة من النزاع.

وتأتي المبادرة المصرية لـ دعم شبكة الطاقة في سوريا ضمن أولويات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بالمجلس الوزاري العربي وضمن الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار، مع التركيز على قطاع الطاقة الحيوي الذي يُعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

دعم شبكة الطاقة في سوريا

وفي هذا الصدد، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور سنجار طعمة وزير الكهرباء السوري وذلك على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال يومي 2،1 ديسمبر الجاري لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في إطار جامعة الدول العربية والمجلس الوزاري للكهرباء.

الموجز يتناول تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور سنجار طعمة وزير الكهرباء السوري، إذ أكد عصمت أن هناك تعاون بين قطاع الكهرباء وبين كافة الدول العربية متمثل فى تقديم الدعم الفنى وتبادل الخبرات والعمل المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة وخطة دعم شبكة الطاقة في سوريا.

مباحثات وزير الكهرباء ونظيره السوري

وأوضح وزير الكهرباء أن الشركات المصرية لديها خبرة كبيرة فى المجالات المتعلقة بالكهرباء وتعمل فى العديد من الدول فى اطار العمل العربي المشترك.

ومن ناحيته، أشاد الدكتور سنجار طعمة بالعمل العربى والتعاون فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والدور الفعال للمجلس الوزاري العربى للكهرباء.

فتح المجال للشركات العربية من القطاع للعمل بمجالات الكهرباء المختلفة

كما طالب بضرورة دعم شبكة الكهرباء في سوريا في ظل فتح المجال للشركات العربية من القطاع للعمل فى مجالات الكهرباء المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن خطة دعم شبكة الطاقة في سوريا تتضمن توفير الخبرات الفنية والهندسية، ونقل التكنولوجيا اللازمة لتحسين كفاءة شبكات الكهرباء في سوريا، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الفنية والاستشارات في تطوير مشروعات الطاقة، وتسعى مصر من خلال هذه الجهود إلى تعزيز التعاون الإقليمي وبناء شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الطرفين، مع الالتزام بالمعايير الدولية لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة.

وتعكس خطة مصر لـ دعم شبكة الطاقة في سوريا إلى الدور الإيجابي لمصر كدولة محورية في المنطقة، وتؤكد التزامها بدعم الأشقاء العرب في تجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.

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