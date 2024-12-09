إعادة إعمار سوريا تنعش أسهم قطاع شركات البناء والأسمنت التركية

إعادة اعمار سوريا.. شهدت أسهم قطاع شركات البناء والأسمنت التركية ، يوم الاثنين، إرتفاعا ملحوظا بدعم من التوقعات بأنها ستستفيد من إعادة البناء في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد وفقا لتصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وعدد من المسئولين في كبرى شركات قطاع البناء بتركيا والتي يستعرضها الموجز في السطور التالية

تركيا تسعى لإعادة إعمار سوريا ..إستعدادا لعودة السوريين

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا ستعمل على إعادة إعمار سوريا بعد الإطاحة بالأسد ومساعدة المهاجرين السوريين الذين تستضيفهم على العودة إلى ديارهم بأمان

وقال يعقوب توكتاميس من شركة الوساطة تريف ياتيريم "مع سقوط نظام الأسد، تتقدم عملية إعادة إعمار سوريا".

وبدوره أوضح يوسف دوغان، رئيس أبحاث الأسواق العالمية في إنفو ياتيريم، إن هناك فرصًا كبيرة تعزز من أسهم قطاع شركات البناء و الأسمنت التركية في قطاعات البناء والإسمنت والصلب.

وأضاف دوغان أن القرب الجغرافي والعلاقات التجارية لتركيا تمنح شركاتها أفضلية في إعادة إعمار سوريا.

وفي تقرير نُشر في فبراير 2023، قدر البنك الدولي إجمالي الأضرار التي لحقت بالمدن والقطاعات الرئيسية الـ14 في سوريا بما يصل إلى 11.4 مليار دولار منذ بدء الحرب الأهلية عام 2011.

حجم الدمار عقبة في تقييم إحتياجات عملية إعادة الإعمار

وأكد المحللون على صعوبة تقييم احتياجات إعادة الإعمار في سوريا بسبب حجم الدمار غير المعروف والمستقبل السياسي غير المؤكد بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب على إعادة الإعمار سيعتمد على عدد اللاجئين المنتشرين في جميع أنحاء العالم الذين سيعودون لسوريا .

فيما أوضح فولكان بوزاي، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي الأسمنت التركية إن صادرات شركات قطاع البناء والأسمنت التركية بلغت ذروتها عند 1.5 مليون طن متري في عام 2015، وتبلغ حاليًا حوالي 900 ألف طن سنويًا، مما يشير إلى وجود مجال للنمو مع تقدم مشاريع إعادة البناء.

وقال : "إن الإمكانات كبيرة، خاصة مع الحاجة المستمرة لتطوير البنية التحتية في المناطق المتضررة من الصراع".

"يعتبر الأسمنت مكونًا أساسيًا لإعادة الإعمار، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب مع تكثيف جهود إعادة البناء" .

ومع ذلك، حذر الرئيس التنفيذي من أن عدم الإستقرار السياسي والتحديات اللوجستية لا تزال تشكل مصدر قلق. وأشار بوزاي إلى أن "الشركات الواقعة بالقرب من هذه المناطق تتمتع بميزة لوجستية ورغم وجود الإمكانات، إلا أن التنبؤ بالتأثير الدقيق لهذه العوامل على السوق لا يزال صعبًا".

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