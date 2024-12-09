مصر تعلق على استـيلاء إسـ ـرائـيل علي المنطقة العازلة في سوريا

علقت مصر علي إعلان إسـ ـرائـيل سيطرتها علي نقاط إضافية في المنطقة العازلة في سوريا والمناطق المجاورة لها، واعتبرتها احتـلال للأراضي السورية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل ما جاء في بيان الخارجية المصرية تعليقًا علي استـيلاء إسـ ـرائـيل علي المنطقة العازلة في سوريا.

مصر تدين استـيلاء إسـ ـرائـيل علي المنطقة العازلة في سوريا

أدانت مصر بأشد العبارات استـيلاء إسـ ـرائـيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها، مؤكدة أن ذلك يُمثل احتلالًا لأراض سوريا، ويعد انتـهاكًا صارخًا لسيادتها ومخالفة صريحة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

الخارجية المصرية

وأكدت مصر أن الممارسات الإسـ ـرائيلية تخالف القانون الدولي وتنـتهك وحدة وسلامة أرض سوريا، وتعد انتهازًا لحالة السيولة والفراغ في سوريا لاحتـلال مزيد من الأراضي السورية لفرض أمر واقع جديد على الأرض بما يخالف القانون الدولي.

مصر تطالب باتخاذ موقف حازم من الاعتداءات الإسـ ـرائيلية على سوريا

وطالبت مصر مجلس الأمن والقوى الدولية بالاضطلاع بمسئولياتها واتخاذ موقف حازم من الاعتداءات الإسـ ـرائيلية على سوريا، بما يضمن سيادتها على كامل أراضيها.

إسـ ـرائـيل تسـتولي علي نقاط إضافية في المنطقة العازلة مع سوريا

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسـ ـرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال تمكن، خلال الليل، من الاستـيلاء على على نقاط إضافية في المنطقة العازلة مع سوريا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وأضاف وزير الدفاع الإسـ ـرائيلي أنه أوعز لجيش الاحـ ـتلال بمواصلة العمل على تـ ـدمـير الأسلـحة الاستراتيجية الثقـيلة في عموم سوريا، زاعما أنها تهـدد إسـ ـرائيل.

وتابع: "نعمل على خلق مجال أمني مع سوريا خالي من الأسـ ـلحة الثـقيلة والبنى التحتية التي يمكن أن تهـدد إسـ ـرائـيل.

انهيار اتفاق فض الاشتـباك بين إسـ ـرائـيل وسوريا

وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسـ ـرائـيلي قد أعلن أمس الأحد انهيار اتفاق فض الاشتـباك لعام 1974 مع سوريا بشأن الجولان.

وقال نتنياهو، أثناء زيارة لمنطقة قرب الحدود مع سوريا، إن: "إسـ ـرائـيل لن تسمح لأي قوة معادية بترسيخ مكان لها على حدودنا"، مضيفًا: "أصدرت تعليمات للجيش بالاستـ ـيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها لحماية الإسـ ـرائـيليين في مرتفعات الجولان".

سوريا

وتابع رئيس الوزراء الإسـ ـرائـيلي أن الاتفاق الذي أبرم مع سوريا عام 1974 انهار وبعد تخلي الجنود السوريون عن مواقعهم.

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