آخرهم علم سوريا الجديد.. أحداث غيرت أعلام هذه الدول

رفرف علم سوريا الجديد ، علم الثورة السورية، بعد سيطرة الفصائل المسـلحة على سوريا وسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي رهب إلى روسيا.

ويتميز علم سوريا الجديد بلونه الأخضر المختلف عن العلم الأحمر الذي كان يرفع بمناطق النظام السوري، ويعود تاريخ العلم الأخضر لدولة سوريا إلى فترة استقلال سوريا عن الإنتداب الفرنسي.

قصة علم سوريا الجديد

وكان علم سوريا الجديد قد رفع لأول مرة في دمشق عام 1932، بينما تم اعتماد العلم الأحمر عام 1958 خلال مرحلة الوحدة بين سوريا ومصر حينها.

بدأ علم سوريا الجديد الأخضر ذو النجمات الثلاث بالظهور مجددًا، منذ عام 2011، بعد اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد، واستخدمه المتظاهرون خلال التظاهرات التي كانت تطالب بإسقاط النظام.

وتبني الائتلاف السوري المعارض والجيش السوري الحر علم سوريا الجديد بعد عام 2011، كما تم استخدامه من قبل الحكومة السورية المؤقتة التي شكلتها المعارضة.

علم سوريا الجديد

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي، أبرز الدول التي قامت بتغيير علم بلادها والأسباب التي أدت لذلك.

لم تكن دولة سوريا هي الدولة الوحيدة التي تشهد تغييرًا في شكل علم دولتها، فقد قامت عدد من الدول من قبل بتغيير علمها منها.

وتعود أسباب تغيير عدد من الدول علمها إلى مرورها بأحداث سياسية أو تغيير نظام الحكم من الملكي إلى الجمهوري.

علم مصر

علم مصر

وتعد مصر من أبرز الدول التي شهدت تغييراً في شكل العلم حث اشتهر العلم المصري خلال حكم الإنجليز وخاصة ثورة 1919 بلونه الأخضر وعليه شعار الهلال والصليب، ثم تم تغييره بعد قيام ثورة يوليو عام 1952، وتم رفع علم التحرير أو علم الضباط الأحرار لكونه رمزًا للثورة، وفي النهاية استقر شكل العلم المصري الحالي على الألوان الثلاثة الأحمر والأبيض والأسود يتوسطه نسر ذهبي.

علم العراق

علم العراق

شهد علم العراق تغييرات في المرحلة التي تلت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حيث احتفظ العلم بجملة "الله أكبر" ولكن تم تغيير كتابتها لتصبح بالخط الكوفي بدلًا من خط يد صدام حسين، كما تم حذف النجوم المرتبطة بحزب البعث.

علم ليبيا

علم ليبيا

وأقدمت ليبيا علي تغيير علم بلادها في أعقاب سقوط نظام معمرالقذافي عام 2011، وأعادت السلطات الجديدة العلم القديم الذي يرجع إلى النظام الملكي، وجاء هذا العلم بألوان الأسود والأحمر والأخضر مع هلال أبيض ونجمة، بعد أن كان العلم الليبي لونه أخضر بالكامل في عهد معمر القذافي.

علم لوكسمبرج

علم لوكسمبرج

تملك لوكسمبرج علمين، منذ عام 2007، إضافة إلى العلم الذي يحمل الألوان الثلاثة ويشبه إلى حد كبير علم هولندا يستخدم دوليًا، ويوجد علم آخر مطبوع عليه أسد أحمر وهو العلم المدني على اﻷرض.

علم نيوزيلندا

علم نيوزيلندا

وأقدمت نيوزيلندا، في عام 2015 ، علي تغيير علمها وشجعت المواطنين على تقديم اقتراحات للشكل الجديد، واختارت اللجنة التي شكلتها الحكومة 40 تصميمًا من أصل 10 آلاف تصميم، ونفى رئيس وزراء نيوزيلندا، جون كي، أن يكون تغيير علم بلاده له علاقة بالدعوات الموجهة لنيوزيلندا لكي تتحول إلى جمهورية، وأكد أن نيوزيلندا تربطها علاقات قوية بالنظام الملكي البريطاني.

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