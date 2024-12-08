تحركات دولية وإقليمية.. تعرف على آخر تطورات الحرب في سوريا

شهدت الساحة السورية خلال الساعات الأخيرة، سلسلة من الأحداث الساخنة التي جذبت اهتمامًا واسعًا على المستويين الإقليمي والدولي، بشأن حرب سوريا، وشملت هذه التطورات المتعلقة بالأحداث الدائرة في حرب سوريا، شائعات وتصريحات وتحركات دبلوماسية وأمنية، رسمت صورة متشابكة للوضع السوري الذي لا يزال مثيرًا للجدل منذ اندلاع حرب سوريا.

ويستعرض موقع الموجز، أخر التطورات بالأراضي السورية على النحو التالي.

الرئاسة السورية تنفي شائعات مغادرة الأسد

برزت شائعات عن مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد العاصمة دمشق، لكن الرئاسة السورية سارعت إلى إصدار بيان يوم السبت نفت فيه هذه الادعاءات بشكل قاطع، منذ اندلاع حرب سوريا.

وأوضحت الرئاسة أن ما تم تداوله من أنباء حول مغادرة الرئيس، أو قيامه بزيارات خاطفة إلى دول أخرى يندرج ضمن محاولات التضليل الإعلامي المستمرة.

وأكد البيان أن هذه الشائعات ليست جديدة، إذ سبق أن اعتمدت بعض وسائل الإعلام الأجنبية أسلوب نشر أخبار كاذبة، بهدف زعزعة الثقة والتأثير على الروح المعنوية داخل سوريا.

مصر ترفض الادعاءات حول دورها في الأزمة

في خطوة متصلة، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا نفت فيه بشكل قاطع ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن حث مسؤولين مصريين الرئيس السوري، على مغادرة البلاد وتشكيل حكومة منفى، بعد اندلاع حرب سوريا مجددا.

وأكدت مصر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن سلسلة محاولات لتشويه المواقف الإقليمية تجاه الأزمة في سوريا.

سوريا

ترامب يعلق على الصراع السوري

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة يجب أن تنأى بنفسها عن الصراع في سوريا، وفي منشور له على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "سوريا في حالة فوضى، لكنها ليست صديقتنا يجب ألا نتورط في هذا الصراع، فهو ليس قضيتنا".

هذا التصريح المتعلق بحرب سوريا يعكس رؤية الإدارة الأمريكية القادمة، التي تسعى إلى تقليل تدخلها في النزاعات الخارجية، وخصوصًا تلك التي تعتبرها بعيدة عن المصالح الحيوية للولايات المتحدة.

المبعوث الأممي يدعو إلى محادثات انتقالية

على الصعيد الأممي، دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جاير بيدرسن، إلى محادثات عاجلة في جنيف لضمان انتقال سياسي منظم في البلاد، مشيرا إلى أنه خلال منتدى الدوحة السنوي في قطر إلى أن المحادثات ستتناول تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2254 الصادر عام 2015، والذي يدعو إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات تحت إشراف دولي.

وأوضح المبعوث الأممي أن تحقيق هذا الانتقال السياسي يتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميًا؛ لضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشكل فعال.

تعزيز الأمن في دمشق

ويقدم الموجز، أخر تطورات الحرب في سوريا كما يلي..

في الجانب الأمني، تفقد وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون الوحدات الشرطية في دمشق يوم السبت، مؤكدًا أن العاصمة محصنة بشكل قوي ولا توجد مخاوف من أي اختراقات أمنية.

وأشار الرحمون إلى أن الطوق الأمني حول دمشق لا يمكن كسره، مضيفًا أن الشرطة والقوات المسلحة تعمل على ضمان الأمن في كل المناطق، كما أوضح أن الأصوات التي سُمعَت كانت نتيجة استهداف لمجموعات إرهابية في محافظة درعا، بالإضافة إلى اعتداءات إسرائيلية تصدت لها الدفاعات الجوية.

وأكد الوزير أنه لا يوجد أي تهديد إرهابي قريب من العاصمة، مشيرًا إلى أن المؤسسات تعمل بشكل طبيعي دون تأثر بهذه الأحداث.

قراءة شاملة للتطورات

التفاعلات الأخيرة في حرب سوريا تكشف عن مشهد معقد يعكس حالة من التجاذب بين أطراف محلية ودولية، في حين تستمر الشائعات والضغوط الدبلوماسية، يبدو أن الأطراف المعنية تسعى إلى تحقيق مكاسب استراتيجية، سواء عبر العمليات العسكرية -حرب سوريا- أو من خلال المسارات السياسية.

في ظل هذه التحركات، يظل الوضع السوري محط اهتمام عالمي مستمر، مع تزايد الدعوات لإيجاد حل سياسي شامل ينهي الحرب في سوريا منذ أكثر من عقد.

اقرأ أيضًا

الفصائل المسـ ـلحة تستهدف الأحياء السكنية في حماة بالهـاون والجيش السوري يتصـدي بشـراسة

بعد إعلان دعمها.. هل تستطيع إيران مساعدة سوريا في القضاء علي الفصائل المسـلحة؟