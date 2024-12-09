حماس تهنئ الشعب السوري وتؤكد دعمها الكامل لـ سوريا الجديدة

حرب سوريا.. هنأت حركة حماس في بيان لها، اليوم الإثنين، الشعب السوري على دخول الجمهورية السورية حقبة جديدة تحقق آمال وتطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والرخاء، ويستعرض الموجز نص البيان.

وقالت حماس في بيانها: “تبارك حركة حماس لشعب السوري الشقيق نجاحه في تحقيق تطلعاته نحو الحرية والعدالة ” .

ضرورة وحدة الصف وإحترام حقوق الشعب السوري

داعية الشعب السوري إلى ضرورة التمسك بوحدة الصف والتلاحم الوطني مشيرة إلى أن جميع قادة و أعضاء حركة حماس وجموع الشعب الفلسطيني يقفون بقوة مع الشعب السوري لدعم حقه في مطالبه المشروعة.

و أكد البيان على إحترام وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وعلى إحترام الشعب السوري و إرادته و إستقلاله وحريته السياسية .

إستمرار التوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة

وعلى صعيد أخر مازالت قوات الإحتلال الإسرائيلي تتابع عملية التوغل التي شنتها منذ السابع والعشرين من نوفمبر الماضي بالتزامن مع بدء الفصائل المسلحة عملياتها للسيطرة على عدة مدن سورية .

يأتي ذلك وسط مزاعم إسرائيلية بأن الإستيلاء على مزيد من الأراضي في النظقة العازلة يهدف إلى ضمان عدم إختراق الحدود الإسرائيلية السورية أو المساس بأراضي الجولان .

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