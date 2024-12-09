قصة الطيار السوري رغيد الططري الذي قبع 43 عامًا في سجون الأسد

تنفس الطيار السوري رغيد الططري المعروف بـ عميد الأسرى السوريين، نسيم الحرية، اليوم الأحد، بعد 43 عامًا من الاعتـقال دون محـاكمة في سجـون نظام الأسد.

وتم اعتقال رغيد الططري، الذي كان طيارًا بسلاح الجو في عهد الرئيس السابق حافظ الأسد، بعد رفضه تنفيذ أوامر بقصف مواقع في مدينة حماة خلال الأحداث الدمـوية التي شهدتها المدينة.

قصة رغيد الططري أقدم سجين سياسي في سوريا

ويلقي "الموجز" الضوء علي قصة اعتـقال الطيار السوري رغيد الططري من قبل القوات السورية، بعد مخالفته للأوامر، ومكوثه 43 في السـجون السورية حتي نال حريته.

تعود بداية اعتـقال رغيد الططري الذي كان يعمل طيارًا في سلاح الجو السوري، إلى عام 1980 بسبب رفضه الانصياع لأوامر عسـكرية بقصف مواقع في مدينة حماة، خلال اقتـحام النظام للمدينة عقب احتـجاجات اندلـعت فيها.

رغيد الططري

وتم اعتـقال رغيد الططري في مطار دمشق الدولي وهو في السابعة والعشرين من العمر، وبعد 43 عامًا أصبح ابنه وائل الذي ولد عقب اعتـقاله قد تخطى الـ (43) عاماً من العمر.

وتم اعتـقال رغيد الططري، ثم سُرح من الجيش السوري، ثم جرى اعتـقاله مرة أخرى في نوفمبر من عام 1980، وبذلك أصبح أقدم سـجين سياسي في العالم، كما تسميه رابطة معتـقلي ومفـقودي صيدنايا.

رغيد الططري يقضي عقودًا في ظروف اعتـقال قاسـية

وقضي رغيد الططري عقودًا طويلة في ظروف اعتـقال قاسـية، دون أن يمثل أمام أي محـكمة، وهو ما جعله رمزًا للقـمع الذي مارسه النظام السوري لعقود.

وقالت رابطة معتـقلي ومفـقودي سـجن صيدنايا أن رغيد الططري قضي أكثر من 43 عامًا في الاعتـقال دون محـاكمة، متنقلًا بين السجون السورية السيـئة السمعة، منها تدمر وطرطوس وصيدنايا، حتي نال حريته بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وخصصت رابطة معتـقلي ومفـقودي صيدنايا لـ رغيد الططري أكثر من صفحة على موقعها الإليكتروني، وأطلقت بالتعاون مع ابنه محمد وائل حملة تضامنية للمطالبة بإطلاق سراحه.

وجاء تحرير رغيد الططري في خضم التطورات الخطيرة التي شهدتها سوريا، حيث أطلقت الفصائل المسـلحة السورية سراح عدد كبير من المعتـقلين السياسيين عقب سيطرتها على العاصمة دمشق وسقوط نظام بشار الأسد.

الفصائل المسلحة

الفصائل المسـلحة تقتحم السـجون في سوريا وتطلق سراح السجناء

الجدير بالذكر أن الفصائل المسـلحة اقتحمت عددا من السجون المركزية في سوريا أبرزهم سـجن حمص المركزي، وسـجن صيدنايا، وتم إطلاق سراح مئات السـجناء، وكذلك السيطرة على عدد من المقرات الأمنية والعسكرية التي انسحبت منها العناصر التابعة للحكومة السورية.

إعلان حظر التجوال في مدينة دمشق من الرابعة عصرًا

وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، فرض حظر التجوال في مدينة دمشق من الساعة الرابعة عصرًا حتى الخامسة فجرًا بالتوقيت المحلي.

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