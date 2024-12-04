إيران تصعّد انتقاداتها لتركيا.. اتهامات بدعم الجماعات المسلحة في حلب

مستشار المرشد الإيراني: تركيا أداة بيد أمريكا وإسرائيل.. وجه علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، اتهامات مباشرة لتركيا بدعم الجماعات المسلحة التي تهاجم مدينة حلب السورية، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم"، قال ولايتي إن تركيا "وقعت في الفخ الذي نصبته لها أمريكا وإسرائيل"، مشددًا على أن إيران ستظل تدعم سوريا حتى النهاية، ويستعرض الموجز تطورات الأحداث

وأضاف ولايتي أن تركيا أصبحت أداة لتنفيذ مخططات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وهو ما اعتبره تطورًا غير متوقع لدولة ذات تاريخ إسلامي طويل.

إشادة بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان

رغم الانتقادات الحادة، أثنى ولايتي على وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، واصفًا إياه بأنه "شخصية ذات خبرة في مجال الاستخبارات والسياسة الخارجية"، لكنه أضاف: "كنا نأمل أن يُصلح بعض أخطاء السياسة الخارجية التركية، لكن يبدو أن تركيا انجرفت في المخطط الأمريكي والإسرائيلي".

إيران ترفض تصرفات تركيا وتؤكد دعمها لسوريا

في سياق تصعيد التصريحات، اعتبر ولايتي أن تصرفات تركيا باسم الشعب التركي، الذي وصفه بأنه متجذر في الإسلام، تثير الدهشة، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل دعمها للحكومة السورية حتى النهاية، مشددًا على أن دعمها لن يتأثر بأي ضغوط إقليمية أو دولية.

تصعيد إقليمي بالتزامن مع تصريحات ترامب

تأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد إقليمي متزايد، حيث هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب دول الشرق الأوسط بالجحيم إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى في غزة، مضيفًا سوريا إلى دائرة الصراعات المتفاقمة.

سوريا تسعى لإخماد الفوضى في حلب

مع تزايد نفوذ التنظيمات المسلحة في حلب، تراهن الحكومة السورية على توازن المصالح لإعادة الاستقرار، وفي بيان للجيش السوري، أُعلن عن حصيلة العمليات العسكرية خلال 24 ساعة، مع تأكيد استمرار العمليات لمواجهة العناصر المسلحة في المنطقة.

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