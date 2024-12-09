الأزهرالشريف.. سوريا بحاجة للوحدة لمواجهة التحديات

حذر الأزهر الشريف من المخططات التي تستهدف تقسيم سوريا وزعزعة أمنها واستقرارها، داعياً الشعب السوري إلى التمسك بوحدته والحفاظ على أراضيه ومقدساته.

جاء ذلك في رصد (الموجز)لبيان الأزهر، أكد فيه متابعته عن كثب للأوضاع في سوريا، وحث السوريين على التكاتف والعمل معاً لبناء مستقبل أفضل لبلادهم.

وشدد الأزهر على أهمية وحدة الكلمة بين السوريين، مؤكداً أن أي انقسام يخدم أعداء الأمة. وحذر البيان من استغلال بعض القوى الخارجية للأوضاع في سوريا لتحقيق أجندات خاصة بها، مشيراً إلى أن هذه القوى تسعى إلى إضعاف سوريا وتقسيمها.

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ودعا الأزهر الشريف المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأزمة السورية، والضغط على كافة الأطراف المتورطة في الصراع للوصول إلى حل سياسي يضمن وحدة سوريا واستقرارها.

كما دعا الأزهر إلى ضرورة التصدي للمخططات الصهيونية التي تستهدف المنطقة العربية، مؤكداً أن هذه المخططات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقسيمها.

وفي ختام بيانه، دعا الأزهر الله تعالى أن يحفظ سوريا وشعبها، وأن يلهمهم سبل العيش الكريم والسلام والاستقرار.

توافق الفصائل على تكليف محمد البشير

يذكر أنه وفي تطور جديد أعلنت الفصائل المسلحة في سوريا اختيار محمد البشير لتشكيل حكومة جديدة، البشير كان يشغل منصب رئيس "حكومة الإنقاذ"، التي كانت تدير محافظة إدلب، معقل الفصائل المسلحة خلال السنوات الماضية.

اجتماع الجولاني والبشير لتنسيق نقل السلطة

أفادت وسائل إعلام سورية أن زعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني اجتمع مع محمد الجلالي، رئيس الوزراء السوري السابق، ومحمد البشير لتحديد ترتيبات نقل السلطة، يأتي هذا الاجتماع في إطار تنسيق الجهود بين الأطراف لتحديد مستقبل الحكم في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

الحكومة السورية تواصل مهامها الانتقالية

في الوقت نفسه، أعلن محمد الجلالي، يوم الأحد، استمراره في تسيير الحكومة السورية حتى تسليم السلطة رسميًا، يُظهر هذا الإعلان استمرار الحكومة في أداء مهامها لحين إتمام عملية الانتقال.

الرئيس بشار الأسد في موسكو

وفي تطور موازٍ، نقلت وكالة روسية عن مصدر في الكرملين أن الرئيس السوري بشار الأسد يتواجد حاليًا مع عائلته في موسكو، وذلك بعد ساعات من مغادرته البلاد مع دخول المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق.

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