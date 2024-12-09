بعد تغيير ألوان العلم السوري.. ماهي رمزية اللون الأخضر ؟

أثار تغيير ألوان العلم السوري، في أعقاب إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، موجة من الجدل والتساؤل حول مستقبل البلاد، فهناك من يشعر بالخوف من تغيير ألوان العلم السوري، باعتباره قد يشير إلى احتمالية انزلاق سوريا إلى حالة من الفوضى، والبعض الآخر يشعر بالتفاؤل من تغيير ألوان العلم السوري إلى اللون الأخضر، مع إزالة اللون الأحمر، باعتباره يدلل على التخلص بشكل نهائي من حزب البعث ممثله بشار الأسد ووالده.

تغيير ألوان العلم السوري الجديد.. ويستعرض موقع الموجز، رمزية العلم السوري الجديد على النحو التالي..

تفسير ألوان العلم السوري الجديد

يتكون العلم السوري الجديد، من 3 ألوان، وهما الأخضر والأبيض والأسود و3 نجمات، حيث يرمز اللون الأخضر في العلم إلى الخلافة الراشدة، أما الأبيض فيمثل الدولة الأموية، وأخيرا يرمز اللون الأسود للدولة العباسية، فيما كان يتكون العلم القديم من الأحمر والأبيض والأسود من نجمتين.

تاريخ العلم السوري

ظل علم الدولة العثمانية، علم سوريا، حتى رحيل آخر القوات العثمانية من دمشق في 30 سبتمبر من عام 1918.

علم الدولة العثمانية

العلم الفيصلي.. تم تبني هذا العلم بشكل رسمي للدولة السورية من قبل العائلة الملكية الهاشمية، والذي كان علم الثورة العربية الكبرى (1916-1918)، وأصبح رسمياً بتاريخ 30 (سبتمبر) من عام 1918 وبقي نفسه حتى 8 (مارس) 1920عندما أصبح فيصل الأول ملكاً لسورية.

العلم الفيصلي

العلم الفيصلي الثاني.. ظل علم سوريا رسمياً من 8 (مارس) من عام 1920 حتى تم إسقاط حكم الملك فيصل يوم 24 (يوليو) من عام 1920، واستبداله بنظام الانتداب الفرنسي، وتم اعتماده لاحقاً كعلم رسمي للأردن، مع تغيير في ترتيب الألوان.

العلم الفيصلي الثاني

أول علم سوري تحت الانتداب الفرنسي.. اعتمد من قبل المندوب السامي الفرنسي الجنرال هنري غورو وبقي رسمياً من 24 (يوليو) من عام 1920، حتى 1 (سبتمبر) من عام 1920 .

علم سوريا تحت الانتداب الفرنسي

العلم الثاني تحت الانتداب الفرنسي.. اعتمد من قبل رئيس الوزراء جميل الألشي، الذي اقترح أن يتضمن العلم السوري، علم فرنسا، وظل العلم معتمداً من 22 (يونيو) من عام 1922، حتى عام 1930.

العلم السوري الثاني تحت الانتداب الفرنسي

العلم الثالث في ظل الانتداب الفرنسي. تم اعتماده خلال فترة رئيس الوزراء تاج الدين الحسني، من عام 1930 حتى 1 (يناير) من عام 1932.

العلم الثالث لسوريا تحت الانتداب الفرنسي

العلم الرابع في ظل الانتداب الفرنسي.. وهو أطول الأعلام السورية عمراً (بعد العلم الحالي)، حيث تم اعتماده في 1 من عام 1932، حتى وحدة سورية مع مصر في عام 1958، عندما تم الانفصال عاد هذا العلم رسمياً، لفترة قصيرة، قبل أن يصل حزب البعث للسلطة يوم 8 (مارس) 1963، جاعلاً العمر الرسمي لهذا العلم 27 عاماً، لُقّب هذا العلم بـ "علم الاستقلال" لأنه شهد استقلال سورية عن الانتداب الفرنسي يوم 17 (أبريل) من عام 1946.

العلم الرابع تحت الانتداب الفرنسي

نفس العلم الحالي لسورية.. تم اعتماده من قبل الرئيس جمال عبد الناصر يوم 22 (فبراير) 1958، وتغييره من قبل نظام الانفصال بقيادة الرئيس ناظم القدسي يوم 28 (سبتمبر) من عام 1961 لفصل سورية تماماً عن الجمهورية العربية المتحدة.

اعتمده الرئيس جمال عبد الناصر

أول علم تم اعتماده بعد تسلم حزب البعث للسلطة في سورية، اختير من قبل مجلس قيادة الثورة يوم 8 آذار (مارس) من عام 1963، حتى 1 كانون الثاني (يناير) 1972.

اعتمد بعد تسلم حزب البعث السلطة بسوريا

العلم الجديد الذي تم اعتماده من قبل الرئيس حافظ الأسد في 1 (يناير) من عام 1972، بقي العلم الرسمي لسورية خلال حرب عام 1973، وتم استبداله يوم 29 (مارس) 1980

علم الوحدة

العلم الحالي للجمهورية العربية السورية وهو نفسه علم الوحدة (1958-1961)، الذي أعاده الرئيس حافظ الأسد، مؤكداً تمسّكه بالوحدة العربية.

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