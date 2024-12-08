خاص/باحث في شئون الجماعات الإسلامية يكشف سر تفوق الفصائل المسلحة في سوريا

أكد الباحث في شئون الجماعات الإسلامية الدكتور هشام النجار أن الفصائل المسلحة في سوريا قد حققت أهدافها في وقت قياسي بفضل الدعم التركي الهائل الذي حظيت به تلك الفصائل والمتمثل في العمل على حشدها تحت لواء قيادة موحدة أولاً، ثم الصفقة التركية- الأوكرانية والتي تتضمن تدريب مقاتلي الفصائل المسلحة على أحدث أنواع الأسلحة مقابل تزويد الجيش الأوكراني بعدد من مقاتلي الهيئة الأجانب.

الباحث في شئون الحركات الإسلامية د. هشام النجار

و أوضح النجار في تصريحات خاصة لـ الموجز أن ذلك الدعم العسكري الهائل هو أحد أبرز أسباب التفوق الميداني والقتالي التي أظهرته تلك الفصائل في مواجهة الجيش السوري .

عنصر الوقت .. وتحييد روسيا و إيران كلمة السر في سقوط نظام الأسد

و أشار إلى أن الفصائل لم تتحرك تلقائيا بمفردها إنما بتوجيهات من قوى وأجهزة مخابرات أمريكية وغربية وتركية، والتي تولت بدورها تحديد ساعة الصفر وأمدتها بالمعلومات لذلك وهو مايبدو واضحاً في إختيار توقيت التحرك بعد تحييد كلا من روسيا وإيران في سوريا مضيفا أنه جرى تحييد روسيا عسكريا عن طريق تركيا وتحييد إيران عسكريا وميليشياتها عن طريق إسرائيل .

سوريا ما بعد بشار الأسد ما الهدف التالي للفصائل المسلحة

و أوضح النجار أن سقوط نظام الأسد ليس نهاية طموح تلك الفصائل بل هو بوابة عبور للهدف التالي وهو حكم سوريا أو على الأقل المشاركة فيه بالإضافة إلى إكتساب نفوذ واسع في الساحة السورية يتيح لها تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية ومالية.

جدير بالذكر أن الحكومة السورية وقيادة الجيش قد أعلنا في وقت مبكر من صباح الأحد عن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد ومغادرته للبلاد .

اقرأ أيضًا:

حـ.ـرب سوريا.. تصعيد عسكري إسرائيلي في الجولان بعد مغادرة الأسد إلي روسيا



روسيا تمنح بشار الأسد وأسرته حق اللجوء.. اعرف التفاصيل

