توغل إسرائيلي في سوريا وتصعيد غير مسبوق يهدد دمشق.. إليك التفاصيل

آخر أخبار سوريا.. أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، عن دخول دبابات إسرائيلية إلى المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان المحتلة، في إجراء وصفه البعض بـ"الخطوة الأمنية"، يأتي هذا بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة على مناطق قرب الحدود الإسرائيلية، مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى اتخاذ تدابير استثنائية على الحدود.

وترصد الموجز فيما يلي تطور الأحداث في سوريا بعد توغل إسرائيلي في منطقة الجولان

وذكرت قناة "إن 12" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي عزز تواجده في المنطقة الحدودية مع سوريا في الجولان، فيما أكد مصدر محلي لوكالة الأنباء الألمانية أن القوات الإسرائيلية توغلت داخل الأراضي السورية وأطلقت أربع قذائف.

وفي تصريح عبر منصة "إكس"، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن القوات الجديدة انتشرت في المنطقة العازلة وبعض النقاط الدفاعية الإستراتيجية لضمان أمن سكان الحدود، وأوضح أدرعي أن هذا التحرك جاء بناءً على تقييم الوضع الأمني المتوتر.

توغل إسرائيلي

تطورات دراماتيكية في دمشق وسقوط النظام



على الجانب السوري، شهدت العاصمة دمشق تطورات غير مسبوقة فجر الأحد، حيث أعلنت فصائل المعارضة دخولها العاصمة دون مقاومة تُذكر من الجيش السوري، وتزامن هذا مع مغادرة الرئيس بشار الأسد للعاصمة وسط تكهنات حول مصيره.

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار" أن طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية أقلعت من مطار دمشق متجهة نحو الساحل السوري، معقل الطائفة العلوية. إلا أن الطائرة غيّرت مسارها فجأة واختفت عن أجهزة التتبع، مما أثار الشكوك حول وجهتها الحقيقية.

تصريحات رسمية وتأكيد سقوط النظام



أكد مصدر عسكري لوكالة "رويترز" أن القيادة العسكرية أبلغت الضباط رسمياً بسقوط النظام، وفي خطوة مفاجئة، أعلن رئيس الحكومة السورية، محمد الجلالي، استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب.

وفي كلمة بثها عبر "فيسبوك"، قال الجلالي: "سوريا قادرة على أن تكون دولة طبيعية تبني علاقات جيدة مع جيرانها والعالم. نحن مستعدون لدعم القيادة الجديدة التي يختارها الشعب، وتقديم كافة التسهيلات لتحقيق الاستقرار".

الغموض يحيط بمصير الأسد والمشهد السوري



يبقى مصير الرئيس بشار الأسد مجهولاً، بينما تشير الأحداث إلى تغييرات جذرية قد تشهدها سوريا في الأيام المقبلة. ومع استمرار توغل القوات الإسرائيلية في الجولان، يبدو أن المنطقة تتجه نحو مزيد من التصعيد الأمني والسياسي.

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