ما مصير محمد غازي الجلالي بعد سيطرة الفصائل المسلحة علي سوريا؟

انشغل الكثير بالبحث عن مصير رئيس الحكومة السورية الدكتور محمد غازي الجلالي، وذلك بعد سيطرة الفصائل المسلحة علي دولة سوريا وإعلانها هروب الرئيس السوري بشار الأسد.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز التوقعات عن مصير رئيس الحكومة السورية الدكتور محمد غازي الجلالي، وهل سيترك منصبه ويهرب أم سيتعاون مع الفصائل المسلحة لإدارة شؤون البلاد.

سوريا

مصير رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي

أفادت مصادر سورية بأن الدكتور محمد غازي الجلالي توجه، منذ قليل، إلى مكتبه في رئاسة مجلس الوزراء، لمباشرة عمله، وذلك بعد هروب الرئيس السوري بشار الأسد.

وتمنى الدكتور محمد غازي الجلالي أنَّ تبدأ سوريا صباحًا جديدًا من أجل بناء بلد مزدهر تسوده المحبة والخروج من الأزمات السابقة والجلوس سويًا، بعيدًا عن سفـك الدمـاء للحفاظ على النسيج السوري الواحد الذي لم يعرف التفرقة في يوم من الأيام.

محمد غازي الجلالي ينفي مغادرته سوريا

وكان محمد غازي الجلالي قد نفي مغادرته سوريا، مؤكدًا أن مغادرته لن يكون ذلك إلّا بصورة سلمية من أجل ضمان عمل المؤسسات ومرافق الدولة العامة ونشر الأمان بين المواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد غازي الجلالي إنّه مستعد للتعاون مع الجميع وأي حكومة يختارها الشعب السوري.

محمد غازي الجلالي يؤكد تعاونه مع أي قيادة يختارها السوريون

وأضاف الدكتور محمد غازي الجلالي خلال كلمته المُسجلة، اليوم الأحد، أن: "أي قيادة يختارها السوريون سنتعاون معها؛ حرصًا على المرافق العامة للبلاد ونمد أيدينا للجميع من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة ومرافقها".

وتابع محمد غازي الجلالي: "أعمل من أجل مصلحة سوريا القادرة على بناء علاقات طيبة مع جيرانها والعالم كافة، دون دخولها في أي تحالفات أو تكتلات إقليمية".

واستطرد أنه ليس حريصًا على أي منصب أو مكتسبات وهدفه الحفاظ على المؤسسات التي تم بناؤها من عَرق السوريين.

وأشار إلى أنّ مصلحة سوريا تهم السوريين كافة، والوضع الذي تمر به البلاد يتطلب العيش في سلام وأمان وعهد يسوده التسامح بين جميع المواطنين.

وناشد الدكتور محمد غازي الجلالي جميع المواطنين السوريين بعدم المساس بالأملاك العامة للدولة؛ لأنها تعتبر أملاكًا للشعب السوري العظيم.

وطالب الشعب السوري بالتفكير بعقلانية من أجل الحفاظ على بلدهم، مؤكدًا أنه مستعد لمد يد التعاون مع المعارضة التي مدت يدها، وأكدت على عدم تعرضها لأي إنسان ينتمي إلى الوطن السوري.

معلومات عن محمد غازي الجلالي رئيس الوزراء السوري

الجدير بالذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، أصدر مرسوماً في 14 سبتمبر، بتكليف وزير الاتصالات السابق محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، حسب وكالة الإعلام السورية (سانا).

المؤهلات العلمية

حصل محمد غازي الجلالي علي إجازة في الهندسة المدنية من كلية الهندسة المدنية جامعة دمشق عام 1992.

كما حصل علي دبلوم دراسات عليا في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1994، وحصل علي ماجستير علوم في الهندسة المدنية من جامعة عين شمس في القاهرة عام 1997

وحصل محمد غازي الجلالي أيضًا علي دكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 2000.

المناصب القيادية

وكان محمد غازي الجلالي قد شغل منصب وزير الاتصالات من عام 2014 إلى 2016.

وتولي محمد غازي الجلالي العديد من المناصب الحكومية في سوريا، من خلال عمله كمعاون للوزير، بالإضافة إلى عضويته في مجلس التعليم العالي، ومؤسسات آخري.

وعمل محمد غازي الجلالي معاونًا لوزير الاتصالات منذ مايو 2008 حتى أغسطس 2014.

محمد غازي الجلالي

وعمل أستاذًا مشاركًا ورئيس الجامعة السورية الخاصة (SPU) منذ سبتمبر 2023.

كما تولي محمد غازي الجلالي منصب رئيس مجلس أمناء صناع الجودة العرب منذ أبريل 2019.

ويخضع محمد غازي الجلالي لعقوبات من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014 بسبب مشاركته في “المسؤولية عن القمع العنيف الذي مارسه النظام ضد السكان المدنيين”.

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