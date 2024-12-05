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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

رئيس جامعة الأزهر: الإعجاز العلمي في القرآن رسالة للأجيال القادمة

سلامة جمعة داود رئيس
سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم معجز وعطاؤه لا ينتهي.. أكد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن القرآن الكريم معجز في كل حروفه وآياته وسوره، وعطاؤه لا ينتهي؛ لأنه كلام الله عز وجل، وجاء ذلك خلال محاضرة بعنوان "الإعجاز العلمي في القرآن الكريم"، ألقاها ضمن الدورة التدريبية التي تنظمها كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة بالتعاون مع جمعية الإعجاز العلمي المتجدد، ويكشف الموجز ابرز تصريحاته.

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جهود مشتركة لتأهيل الباحثين

وجَّه رئيس الجامعة الشكر لكلية الدراسات الإسلامية ولجمعية الإعجاز العلمي المتجدد على جهودهما في إعداد الباحثين وتأهيلهم، موضحًا أهمية إظهار الجوانب العلمية المرتبطة بتراث المسلمين من خلال بيان الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.

أهمية أساتذة الجامعات

أشاد الدكتور سلامة جمعة بدور أساتذة الجامعات في تخريج أجيال تحمل فكرًا وسطيًا معتدلًا، وفق منهج الأزهر الشريف، كما شدد على أهمية تفعيل دورهم في تقديم إجابات علمية وموثقة للشباب، تسلط الضوء على أوجه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية.

الدعوة للاطلاع والبحث

دعا رئيس الجامعة طلاب العلم إلى كثرة القراءة والاطلاع، خصوصًا في مجال الإعجاز العلمي، مشيرًا إلى كتب الخطابي والروماني كمرجعين مهمين. كما ثمّن تنظيم الدورات التدريبية التي تعزز الفكر وتبرز عالمية الشريعة الإسلامية.

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