الأزهر الشريف يعلن عن حاجته إلى 153 مهندسًا بمختلف المحافظات

أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم لشغل 153 وظيفة مهندس في الإدارة المركزية للشؤون الهندسية، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية؛ يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الأزهر لتطوير البنية التحتية والمشروعات الهندسية في مختلف قطاعاته وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

الأزهر الشريف يعلن عن حاجته إلى 153 مهندسًا

كما أوضح الأزهر الشريف أن التقديم لهذه الوظائف متاح للعاملين الدائمين في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، كما حدد الأزهر عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين، أبرزها الحصول على مؤهل عالٍ في التخصصات الهندسية المطلوبة مثل: الهندسة المدنية، المعمارية، الكهربائية، الميكانيكية، البرمجيات وتطوير التطبيقات، والاتصالات. إضافة إلى ذلك، يشترط أن يكون المتقدم على باب أول أجور وظائف دائمة في موازنة الدولة، وأن يحصل على موافقة جهة عمله الأصلية على الندب.

كما يجب على المتقدمين أن يكونوا قد حصلوا على تقييم "ممتاز" في تقارير الأداء للعامين الأخيرين، فضلاً عن إجادتهم استخدام الحاسب الآلي، ويتعين عليهم اجتياز الاختبارات المقررة لهذه الوظائف.

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة للتقديم، فهي تشمل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل، وصورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي وقرار التعيين. يتم تقديم الطلبات يدويًا إلى مدير عام الشؤون الوظيفية بالإدارة العامة للشؤون الوظيفية داخل جامعة الأزهر بالحسين، مع تضمين رقم الهاتف الشخصي.

الجدير بالذكر أن آخر موعد للتقديم هو شهر من تاريخ نشر الإعلان على بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يُتطلب تقديم مستندات إضافية في حال الموافقة على الندب، تشمل تقارير تقويم الأداء وتحليل المخدرات.



توزيع وظائف الأزهر الشريف على المحافظات

ويتم توزيع الوظائف المطلوبة على المحافظات كما يلي:

القاهرة: 6 مهندسين

الجيزة: 7 مهندسين

القليوبية: 4 مهندسين

الغربية: 6 مهندسين

الشرقية: 6 مهندسين

المنوفية: 6 مهندسين

الدقهلية: 8 مهندسين

البحيرة: 8 مهندسين

كفر الشيخ: 7 مهندسين

الإسكندرية: 7 مهندسين

مطروح: 7 مهندسين

الإسماعيلية: 7 مهندسين

السويس: 7 مهندسين

بورسعيد: 3 مهندسين

دمياط: 5 مهندسين

جنوب سيناء: 7 مهندسين

شمال سيناء: 4 مهندسين

البحر الأحمر: 6 مهندسين

الفيوم: 6 مهندسين

بني سويف: 5 مهندسين

المنيا: 5 مهندسين

أسيوط: 3 مهندسين

سوهاج: 8 مهندسين

قنا: 3 مهندسين

الأقصر: 5 مهندسين

أسوان: مهندس واحد

الوادي الجديد: 6 مهندسين



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