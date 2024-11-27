مرصد الأزهر يرد على تصريحات إسرائيلية بشأن موقفه من الكيان الصهيوني

الأزهر الشريف.. نشرت قناة "24 News" العبرية يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر تصريحات لسفيرة الكيان الصهيوني السابقة لدى مصر، "أميرة أورن"، حيث زعمت أن الأزهر الشريف، باعتباره المؤسسة السنية الأهم في العالم، يتبنى عداءً شديدًا وغير مسبوق لإسرائيل، كما ادعت أن هذا العداء يمتزج بمعاداة السامية، بحسب وصفها، وتنشر الموجز رد مرصد الأزهر على هجوم القناة العبرية في التقرير التالي

موقف مرصد الأزهر من الادعاءات

ردًا على هذه التصريحات، أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن خطاب المظلومية الذي تلجأ إليه أطراف الكيان الصهيوني في مثل هذه المناسبات قد أصبح بلا قيمة في ظل الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، وأوضح مرصد الأزهر أن ما يتعرض له الفلسطينيون من قتل وتدمير هو السبب الحقيقي لانتقادات العالم لهذا الكيان.

مرصد الأزهر

وأشار المرصد إلى أن أفعال الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان، التي خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح ومفقود، تكشف الوجه الحقيقي لهذا الكيان الذي يعتمد على القوة العسكرية لفرض سيطرته.

رد مرصد الأزهر.. تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل

أكد مرصد الأزهر أن اتهامات إسرائيل للمؤسسات الشريفة، ومنها الأزهر الشريف، تتصاعد مع تزايد الضغوط الدولية عليها. وشدد على أن هناك إجماعًا دوليًا غير مسبوق يدين المسؤولين الصهاينة، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لدرجة أن بعض الدول الحليفة لإسرائيل أعلنت استعدادها لتنفيذ مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال إذا دخلوا أراضيها.

موقف شيخ الأزهر من العدوان الإسرائيلي

أكد المرصد أن شيخ الأزهر يقف دائمًا إلى جانب الحق والعدل، وهو موقف ينبع من تعاليم الإسلام وجميع الأديان السماوية، وأشار إلى أن الأزهر يواجه سياسات الاحتلال التي لا تراعي أي أخلاقيات أو إنسانية، حيث يقوم الكيان الصهيوني بقصف المستشفيات ودور العبادة وقتل الأبرياء، بما في ذلك الأطفال والنساء ومراسلي الصحف.

دعم الأزهر للقضية الفلسطينية

أوضح مرصد الأزهر أن دعم المؤسسة للقضية الفلسطينية هو جزء من التزامها بنصرة القضايا الإنسانية العادلة، كما شجع الأزهر الأصوات الحرة في العالم التي تدعو إلى وقف المجازر في غزة ولبنان، واعتبر المرصد أن ممارسات الكيان الصهيوني، التي تستند إلى تفسيرات دينية متطرفة، تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتترك أثرا مدمرا على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

الأزهر ودعمه للعدالة والسلام

أكد المرصد في ختام بيانه أن دعم الأزهر الشريف للحقوق الفلسطينية يعبر عن موقف إنساني شامل يهدف إلى تحقيق العدالة والسلام، ورفض مرصد الازهر الاتهامات التي وجهتها السفيرة الإسرائيلية السابقة، مؤكدًا أن الصهيونية هي داء يرفضه الجميع، وأن العداء لها ليس موقفًا أزهريًا فقط، بل موقف عالمي يدافع عن الحق ضد الظلم والطغيان.

بهذا البيان، يجدد الأزهر الشريف تأكيده على أن موقفه الرافض للاحتلال هو دعم للإنسانية، وموقف يتجاوز الحدود الدينية والثقافية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الغاشم.

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