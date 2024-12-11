محاولة اغـ ـتيال ترامب.. التقرير النهائي لمجلس النواب الأمريكي يفجر مفاجآت مدوية

فجر التقرير النهائي لمجلس النواب الأمريكي مفاجآت مدوية بشأن محاولة اغـ ـتيال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما جاء في التقرير النهائي بشأن محاولة اغـ ـتيال ترامب بعد 5 أشهر من التحقيق.

التقرير مجلس النواب الأمريكي عن محاولة اغـ ـتيال ترامب

ومن جانبها، أصدرت فرقة العمل المعنية بالاغتيالات في مجلس النواب الأمريكي تقريرها النهائي بشأن محاولة اغـ ـتيال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ترامب

وأزاح تقرير مجلس النواب الأمريكي المكون من 180 صفحة الستار عن مفاجأة كبري، حيث كشف عن أن إطلاق النار المميت في تجمع دونالد ترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا في 13 يوليو الماضي كان يمكن منعه ولا ينبغي أن يحدث، وفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الإخفاق في التخطيط السبب الرئيسي في محاولة اغـ ـتيال ترامب

وتضمن التقرير 25 توصية خاصة بمحاولة اغتيال ترامب، حيث وجدت اللجنة، المكونة من 12 عضوًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ورأت اللجنة أن الإخفاق في التخطيط والقيادة والتنفيذ كان عنوان ذلك اليوم وما قبله.

وأشارت إلى أن الظروف السابقة للحدث داخل الخدمات السرية قوضت وجود قوات مدربة وموارد مالية لتأمين التجمع، مما خلق، على حد زعمها، بيئة عرضت ترامب وكل من حضر.

ضباط الخدمة السرية قليلي الخبرة السبب في محاولة اغـ ـتيال ترامب

وكشف التقرير عن أن ضباط الخدمة السرية قليلي الخبرة هم من تولوا التخطيط المسبق لعملية تأمين تجمع ترامب، وخرجت خطتهم مليئة بالمشكلات، حتى أن بعض العملاء انتشروا في المكان دون معرفة أدوارهم بالتحديد في عملية التأمين.

وتوصلت اللجنة المعنية، من خلال 18 ألف وثيقة ومقابلات مع عشرات الشهود، إلى أن الخدمة السرية لم تقدم إرشادات واضحة لشركاء إنفاذ القانون على مستوى الولاية بشأن الكيان المسؤول عن تأمين المنطقة.

11 توصية عامة لجهاز الخدمة السرية الأمريكي

كما تضمن التقرير 11 توصية عامة لجهاز الخدمة السرية، كان من أهمها مطالبة الجهاز بتسجيل كل الاتصالات اللاسلكية، بخلاف ما حدث في محاولة الاغـ ـتيال الأولى، حيث تسبب غيابها في الحد بشكل كبير من إعادة تحليل الأحداث وتقييمها.

وأوصت اللجنة بأن يقوم الكونجرس و الأمن الداخلي والخدمة السرية بالنظر في الدور الوقائي الذي يلعبه الجهاز للزعماء الأجانب، وإمكانية نقل هذه الواجبات أو إلغائها، من أجل التركيز على الواجب الأساسي للخدمة السرية، وهو حماية الرئيس الأمريكي وغيره من الزعماء الأمريكيين.

وطالب أعضاء اللجنة، الخدمة السرية بتعيين موظفين إضافيين للأوقات التي تتسم بالضغط، مما يسمح لهم بالتكيف مع أي تطور في المواقف، بجانب توفير تدريب أكثر قوة للأفراد غير التابعين للخدمة السرية المتواجدين في أماكن التأمين.

استقالة مديرة جهاز الخدمة السرية على خلفية محاولة اغـ ـتيال ترامب

وفي 23 يوليو 2024، قدمت مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكي كيمبرلي شيتل استقالتها على خلفية محاولة اغـ ـتيال ترامب.

واستقالت شتيل بعد أن ندد الحزبان الجمهوري والديمقراطي بها عندما مثلت أمام لجنة المراقبة بمجلس النواب أمس الاثنين ورفضت الإجابة على أسئلة النواب عن الخطة الأمنية للتجمع الانتخابي وكيفية تعامل جهاز إنفاذ القانون مع سلوك المسلح المثير للشك.

دونالد ترامب

محاولة اغـ ـتيال ترامب في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا،

وكان ترامب قد تعرض لمحاولة اغـ ـتيال في يوليو الماضي، أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، وتبين أن المتهم يدعى توماس ماثيو كروكس، وأُلقي حينها باللوم على جهاز الخدمات السرية لفشله في تأمين المرشح الرئاسي.

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