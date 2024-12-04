هل يسير دونالد ترامب على نهج بايدن ويصدر عفو عن نفسه؟

ترامب، بالرغم من تعهد الرئيس الأمريكي السابق جوبايدن، منذ فترة طويلة بأنه لن يعفو عن نجله هانتر والمتهم في قضية احتيال ضريبي قد تصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة 17 عاما، وذلك قبل أسبوعين من موعد جلسة النطق بالحكم المقرر لها يوم 16 من الشهر الحالي، الأمر الذي يثير التساؤلات عما إذا كان ترامب سوف يتمكن من إصدار عفو عن نفسه في التهم التي يواجهها.

مزاعم ترامب حول إمكانية العفو عن نفسه

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة له على منصة إكس تويتر سابقا، في عام 2018، قال فيها: " كما ذكر العديد من علماء القانون، لدي الحق المطلق في العفو عن نفسي، ولكن لماذا أفعل ذلك عندما لم أفعل شيئًا خاطئًا؟"

الأمر الذي يثير التساؤلات حول مدى إمكانية أن يعفو ترامب عن نفسه، مع قرب عودته إلى البيت الأبيض الشهر المقبل، لتمنح له الفرصة مرة أخرى ويتخذا هذا القرار، كما سبق وكتب ذلك على حسابه الرسمي بمنصة إكس، علما بأنه سيكون أول رئيس يصدر عفوا عن نفسه وهو في منصبه.

ترامب الرئيس الأول الذي يتهم بجناية وهو في منصبه

يستعرض موقع الموجز، التهم التي أدين فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النحو التالي

فاتورة من المحامي مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لصندوق دونالد جيه ترامب القابل للإلغاء

14 فبراير، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لصندوق دونالد جيه ترامب القابل للإلغاء، والذي يحمل قسيمة رقم 842457

14 فبراير، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لصندوق دونالد جيه ترامب القابل للإلغاء، والذي يحمل قسيمة رقم 842460

14 فبراير، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب الائتماني القابل للإلغاء، الذي يحمل رقم 000138

14 فبراير، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لصندوق دونالد جيه ترامب القابل للإلغاء

مارس 16، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لصندوق دونالد جيه ترامب القابل للإلغاء، والذي يحمل قسيمة رقم 846907

مارس 17، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب الاتئماني القابل للإلغاء ، الذي يحمل رقم 000147

مارس 17، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب

أبريل 13، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لدونالد جيه ترامب، والذي يحمل قسيمة رقم 858770

يونيو 19، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب، يحمل رقم 002740

يونيو 19، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب

مايو 22، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لدونالد جيه ترامب، والذي يحمل قسيمة رقم 855331

مايو 22، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب، يحمل رقم 002700

مايو 23، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين ، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب

يونيو 16، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لدونالد جيه ترامب، والذي يحمل قسيمة رقم 858772

يونيو 19، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب، الذي يحمل رقم 002741

يونيو 19، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب

يوليو 11، 2017

مذنب

إدخال في دفتر السجلات العام التفصيلي لدونالد جيه ترامب، يحمل قسيمة رقم 861096

يوليو 11, 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب ، يحمل رقم 002781

يوليو 11، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب

1 أغسطس، 2017

مذنب

إدخال في دفتر السجلات العام التفصيلي لدونالد ج. ترامب، يحمل قسيمة رقم 863641

1 أغسطس، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب، يحمل رقم 002821

1 أغسطس، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب

11 سبتمبر، 2017

مذنب

إدخال في دفتر السجلات العام التفصيلي لدونالد جيه ترامب، يحمل قسيمة رقم 868174

11 سبتمبر، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب، يحمل رقم 002908

12 سبتمبر، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب

18 أكتوبر، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لدونالد جيه ترامب، يحمل قسيمة رقم 872654

18 أكتوبر، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب، يحمل رقم 002944

18 أكتوبر، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب

20 نوفمبر، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لدونالد جيه ترامب، يحمل قسيمة رقم 876511

20 نوفمبر، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب، يحمل رقم 002980

21 نوفمبر، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب

1 ديسمبر، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لدونالد ج. ترامب، يحمل قسيمة رقم 877785

1 ديسمبر، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب، يحمل رقم 003006

5 ديسمبر، 2017

أراء القانونيين

وحول مدى امتلاك دونالد ترامب الصلاحية التي تمكنه من استصدار عفو عن نفسه في التهم الموجهة إليه، جاءت أراء علما القانون متباينة في هذه المسألة فمنهم من يرى أن دستور الولايات المتحدة لا يمنح الرئيس مثل هذه السلطة، ومنهم من يؤيد أمكانية أن يعفو ترامب عن نفسه

واستنادا على رأي أستاذ القانون في جامعة مينيسوتا والمحامي الأخلاقي السابق للرئيس جورج دبليو بوش في البيت الأبيض ريتشارد بينتر، قال في مقابلة مع مجلة نيوزويك : "هناك سؤال دستوري مفتوح حول ما إذا كان العفو الذاتي مسموحًا به بموجب بند العفو وما إذا كان ذلك متسقًا مع معنى كلمة "عفو

فيما رأى، جوناثان تورلي، أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن ، إن ترامب ــ أو أي رئيس آخر في هذا الشأن ــ قد يستخدم العفو لتحقيق منفعة شخصية، على الرغم من أن هذا الأمر سيكون غير أخلاقي للغاية.

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