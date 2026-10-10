ترامب يستنكر عدم فوزه بجائزة نوبل للسلام: أنهيت 8 حروب

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام، مدعيًا أنه أنهى 8 حروب، واقترب من تسوية حربين إضافيتين، إلى جانب دوره في استعادة رهائن إسرائيليين وإطلاق سراح محتجزين من دول مختلفة.

ترامب: أنهيت 8 حروب ولم أحصل على نوبل للسلام

وقال ترامب، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إنه أنهى 8 حروب، وأوشك على إنهاء حربين أخريين أو التوصل إلى تسوية بشأنهما، مشيرًا إلى استعادة جميع الرهائن الإسرائيليين، بمن فيهم آخر 28 رهينة، أحياءً وأمواتًا.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه ساهم في إطلاق سراح مئات الرهائن من مختلف أنحاء العالم وإعادتهم إلى ديارهم، معتبرًا أن هذه الجهود كان ينبغي أن تؤهله للحصول على جائزة نوبل للسلام.

وزعم ترامب أنه حقق انتصارًا في حرب فنزويلا، وألقى القبض على الحاكم الذي وصفه بالديكتاتور، كما قال إنه منع إيران من الحصول على سلاح نووي، قبل أن يعرب عن استغرابه من عدم منحه الجائزة، رغم ما وصفه بالإنجازات التي حققها.

ترامب يهاجم قرار منح نوبل للسلام لنافي بيلاي

وفي تصريحات سابقة، انتقد ترامب عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام، بعدما مُنحت للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة، ممثلة في شخصه بصفته رئيسًا لها، كانت تستحق الجائزة من وجهة نظره.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ترامب قوله، خلال تجمع في مدينة سيراكيوز شمال شرقي الولايات المتحدة، إنه لم يسمع من قبل بالفائزة بالجائزة، كما وصف قرار منحها التكريم بأنه وصمة عار على النرويج، وهاجم القائمين على اختيار الفائزين.

واعتبر ترامب أن قرار منح الجائزة يضر بمصداقيتها، موجّهًا انتقادات حادة إلى من وصفهم بأصحاب الأيديولوجيات المتطرفة والمعادين للديمقراطية.

من هي نافي بيلاي الفائزة بجائزة نوبل للسلام؟

وكانت جائزة نوبل للسلام قد مُنحت، الجمعة، للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، البالغة من العمر 85 عامًا، تقديرًا لجهودها في تعزيز السلام وترسيخ القانون الدولي، وفقًا لما أورده التقرير.

وترأست بيلاي لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهي اتهامات ترفضها إسرائيل.

ورحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمنح الجائزة لبيلاي، معتبرة أن هذا التكريم يؤكد أهمية حقوق الإنسان وقيمتها على مستوى العالم.

وقالت شابيا مانتو، المتحدثة باسم المفوضية التي تولت بيلاي رئاستها بين عامي 2008 و2014، إن تكريمها يمثل تأكيدًا على أهمية حقوق الإنسان في ظل التحديات التي يشهدها العالم.