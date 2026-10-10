قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الكهرباء موجودة في كل مكان في مصر من أدنى الخريطة إلى أقصاها ومن الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال، وأنه لن يكون هناك تخفيف أحمال في أي وقت من الأوقات، وأن كل المؤشرات الحالية تطمئن المواطنين على استقرار التغذية الكهربائية.

وزير الكهرباء: لن يكون هناك تخفيف أحمال في أي وقت من الأوقات

وأضاف عصمت خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر فضائية "النهار"، أن مصر أضافت 35 جيجاوات من القدرات منذ عام 2014، وأن الاستثمارات لم تقتصر على توليد الكهرباء فقط، بل شملت تدعيم الشبكة القومية وتوصيل المحطات الجديدة بكابلات ومحطات محولات وأبراج، وأن جزءًا من هذه الاستثمارات بلغ 60 مليار جنيه لتوصيل المحطات بالشبكة، وأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الجديدة هتكلف نحو 190 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الاستثمارات ليس فقط زيادة القدرات، بل تحسين جودة الخدمة وضمان عدم انقطاع الكهرباء، موضحًا أن كل محطة يجب ألا تكون متغذية من طرف واحد حتى تتحقق الاستدامة، وأن تدعيم الشبكة بدوائر بديلة يجعل المواطن لا يشعر بأي عطل في إحدى الدوائر، وأن هذا هو التحدي الحقيقي الذي تعمل عليه الوزارة.

وتابع أن المناطق الجديدة مثل الوادي الجديد وسوهاج يتم تزويدها بشبكات خاصة صغيرة معظمها طاقة جديدة ومتجددة تكفي في حدود 30 أو 40 ميجا، لأن مد خط لمسافة 500 كيلو لهذه المناطق يمثل تكلفة ضخمة، وأن الوزارة تتعامل مع كل منطقة حسب طبيعتها واحتياجاتها.

وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أن مزيج الطاقة في مصر يعتمد على الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة والطاقة النووية، وأن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة البترول لتحديد أي محطة تعمل بالغاز وأي محطة تعمل بالمازوت حسب الكفاءة والتوافر والتكلفة، وأن المحطات قابلة للتنوع في مصادر التغذية، وأن الوزارة تضع دائمًا سيناريوهات متعددة لضمان استمرار التغذية الكهربائية بأعلى كفاءة وأقل تكلفة ممكنة.