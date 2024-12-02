معلومات هامة عن مسعد بولس نسيب ترامب الذي عينه مستشارًا للشؤون العربية

استحوذ الملياردير من أصول لبنانية مسعد بولس علي اهتمام الشارع الأمريكي والأوساط العالمية وذلك بعد أعلن دونالد ترامب عن اختياره ليشغل منصب مستشاره الأول للشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط.

ويرصد "الموجز" خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن الملياردير اللبناني مسعد بولس، مستشار ترامب الأول للشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط.

عيَن ترامب الملياردير مسعد بولس ليشغل منصب المستشار الأول للشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط.

ترامب يختار مسعد بولس لمنصب المستشار الأول للشؤون العربية

وعلق ترامب علي اختياره لـ مسعد بولس، عبر حسابه عبر شبكته الاجتماعية تروث سوشيال قائلًا: "يسعدني أن أعلن أن مسعد بولس سيشغل منصب المستشار الأول للرئيس في الشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط".

مسعد بولس

وأضاف دونالد ترامب : "أن مسعد بولس محامٍ بارع وزعيم يحظى بالاحترام في عالم الأعمال، وله خبرة واسعة على الساحة الدولية".

وتابع ترامب: "أن مسعد بولس صانع الصفقات، ومؤيد ثابت للسلام في الشرق الأوسط، وسيكون مدافعًا قويًا عن الولايات المتحدة ومصالحها، وأنا سعيد لوجوده في فريقنا".

واستطرد الرئيس الأمريكي المنتخب: "لقد كان مسعد بولس مناصرًا عتيدًا للقيم الجمهورية والمحافظة، حيث أن له دورًا فعالًا في بناء تحالفات جديدة هائلة مع المجتمع العربي الأمريكي".

من هو الملياردير مسعد بولس؟

وُلد مسعد بولس في لبنان، وينتمي لعائلة أرثوذكسية يونانية، وانتقل إلى ولاية تكساس الأميركية في سن المراهقة، ثم التحق بجامعة هيوستن، وحصل على شهادة في القانون، وأصبح مواطناً أمريكيًا.

وبدأ مسعد بولس مسيرته المهنية في نيجيريا حيث انتقل إلى هناك لمتابعة أعمال عائلته قبل أن يصبح المدير التنفيذي لمجموعة "SCOA Nigeria"، البالغة قيمتها مليار دولار، والمختصة في توزيع وتجميع المركبات في غرب إفريقيا.

علاقة مسعد بولس بـ ترامب

يرتبط مسعد بولس بعلاقة وقوية مع ترامب، حيث التقى ابن مسعد بولس (مايكل)، وابنة ترامب (تيفاني) من مارلا مابلز الزوجة الثانية لترامب، في جزيرة ميكونوس اليونانية، في نادي الممثلة ليندسي لوهان، وفقاً لما ذكرته مجلة "بيبول" في عام 2022.

وفي عام 2022، تزوج مايكل مسعد بولس من الابنة الصغرى للرئيس الأمريكي المنتخب، تيفاني ترامب، في حفل كبير في منتجع ترمب "مار آلا جو" في فلوريدا، بعد خطبتهما في حديقة الورود بالبيت الأبيض خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

مسعد بولس

دور مسعد بولس في الحملة الانتخابية لترامب

لعب مسعد بولس دورًا بارزًا خلال الحملة الانتخابية لترامب في داخل المجتمعات العربية، لا سيما في ولاية ميشجان.

وسبق أن التقى مسعد بولس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبومازن) في نيويورك في سبتمبر الماضي.

ويعول ترامب علي مسعد بولس في لعب دور في تهدئة التوترات والنزاعات في الشرق الأوسط، بعدما وعد بالسلام في المنطقة.

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