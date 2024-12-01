معلومات عن كاش باتيل الذي رشحه ترامب لقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب كاش باتيل لتولي قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، والذي يعد أهم جهاز استـخباراتي في أمريكا.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن كاش باتيل مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتولي قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وأهم المناصب القيادية الت تقلدها.

من هو كاش باتيل؟

تولي كاش باتيل قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي يعد منظمة أمنية قومية أمريكية تحركها المعلومات الاستـخباراتية وتركز على التهـديدات، ولها مسؤوليات استـخباراتية، وأخرى تتعلق بإنفاذ القانون، وتعد ذراع التحقيق الرئيسة في وزارة العدل الأمريكية، وهو عضو كامل في مجتمع الاستـخبارات الأمريكية.

ترامب

وعين ترامب كاش باتيل الموالي له، والذي عمل مستشارًا له خلال ولايته الأولى، والمعروف بانتقاده لما يسمى بـ "الدولة العميقة".

ويعني ترشيح دونالد ترامب لـ كاش باتيل أن المدير الحالي لمكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي الذي عُيّن لولاية مدتها 10 سنوات في العام 2017، سيتعين عليه التنحي أو ستتم إقالته.

تعليق ترامب علي كاش باتيل

وعلق ترامب علي تعيين كاش باتيل على منصته "تروث سوشل" قائلًا: "إن كاش باتيل محامٍ بارع ومحقق ومناضل من أجل أمريكا أولًا، أمضى حياته المهنية في فضح الفـساد والدفاع عن العدالة وحماية الشعب الأمريكي".

وأضاف ترامب: "إن كاش باتيل أدى عملاً مذهلاً خلال ولايتي الأولى"، متابعًا أن مهمته ستكون إنهاء وباء الجـريمة المتنامي في أمريكا وتفكيك العصـابات الإجـرامية وإنهاء الآفة الخبيثة المتمثلة في الاتجار بالبشر وتهريب المـخدرات عبر الحدود".

أهم المناصب التي شغلها كاش باتيل

شغل كاش باتيل، وهو ابن مهاجرين هنود، عدداً من المناصب العليا خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وعمل تحديدًا في البنتاجون وكان مستشاراً للأمن القومي، وألف كتاب عن الدولة العميقة.

سلطات مكتب التحقيقات الفيدرالي

ترمز ثلاثية "أف بي آي" إلى الحروف الأولى من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتشير كلمة فيدرالي إلى الحكومة القومية للولايات المتحدة، أما كلمة مكتب فهي تعبير آخر لمعنى إدارة أو قسم في الحكومة، بينما تشير كلمة التحقيق إلى ما تقوم به هذه الإدارة من جمع الحقائق والأدلة لحل الجـرائم ومنعها.

ويتمتع مكتب التحقيقات الفيدرالي بالسلطة والمسؤولية للتحقيق في جـرائم محددة مخصصة له، وتزويد وكالات إنفاذ القانون الأخرى بخدمات تعاونية، مثل تحديد بصمات الأصابع والفحوص المختبرية والتدريب، كما يقوم بجمع المعلومات الاستـخباراتية وتبادلها وتحليلها، لدعم تحقيقاته الخاصة وتحقيقات شركائه لفهم التهـديدات الأمنية التي تواجه الولايات المتحدة ومكافحتها بشكل أفضل.

كاش باتيل

وتعد سلطة التحقيق في مكتب التحقيقات الفيدرالي هي الأوسع بين جميع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية الأمريكية، وتنقسم تحقيقاته إلى عدد من البرامج، مثل الإرهاـب المحلي والدولي، ومكافحة التـجسس الأجنبي، والجـريمة الإلكترونية، والفسـاد بشكل عام، والحقوق المدنية، والجـريمة المنظمة والمـخدرات، وجـرائم ذوي الياقات البيضاء، والجـرائم العنيفة وملاحقة المجـرمين الرئيسين، والجـرائم عبر الولايات.

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