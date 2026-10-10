مجمع لصناعات التمور بالوادي الجديد يوفر 1500 فرصة عمل ويستهدف مليون نخلة

وضعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، حجر أساس مجمع صناعات التمور بمنطقة واحة الشوربجي، في خطوة تستهدف دعم التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة لمحصول التمور، وتوفير نحو 1500 فرصة عمل.

تفاصيل مجمع صناعات التمور بالوادي الجديد

يقام المجمع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 64 ألف متر مربع، وبلغت نسبة التنفيذ به نحو 30%، وفقًا للبيانات المعروضة خلال الزيارة.

ويضم المشروع منظومة متكاملة للتعامل مع محصول التمور ومستلزمات إنتاجه، تشمل خطوط استقبال وفرز وتصنيف وتجهيز التمور، إلى جانب خطوط المعالجة والتصنيع الآلي، ومعدات التعبئة والتغليف والمناولة والتداول.

كما يتضمن المجمع منظومة للتخزين والتبريد بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 20 ألف طن، بما يدعم الحفاظ على جودة المحصول ورفع كفاءة عمليات التخزين والتجهيز للتسويق.

المشروع يستهدف الوصول إلى مليون نخلة

يضم المشروع أكثر من 650 ألف نخلة في مراحل النمو والإثمار المختلفة، من بينها نحو 300 ألف نخلة مثمرة، ويستهدف الوصول إلى مليون نخلة لإنتاج أصناف متنوعة من التمور.

ولا يقتصر النشاط الزراعي على التمور فقط، بل يشمل أيضًا المحاصيل الاستراتيجية والفاكهة والزيتون والنباتات الطبية والعطرية، بما يسهم في تنويع الإنتاج وتعزيز العائد الاقتصادي من الأراضي الزراعية.

وتعتمد البنية الأساسية للمشروع على نظم الري الحديث والطاقة الشمسية، إلى جانب التوسع في زراعة أصناف ذات عائد اقتصادي مرتفع.

1500 فرصة عمل جديدة ضمن المشروع

من المتوقع أن يوفر مجمع صناعات التمور نحو 1500 فرصة عمل ضمن منظومة الإنتاج الزراعي والصناعي، بما يدعم فرص التشغيل في محافظة الوادي الجديد.

ويستهدف المشروع تعزيز الربط بين الإنتاج الزراعي والتصنيع والتخزين والتسويق، بدلًا من الاعتماد على بيع المحصول في صورته الأولية فقط، بما يرفع القيمة المضافة للمنتج المصري ويدعم قدرته التنافسية في الأسواق.

من الحصاد إلى التصنيع والتصدير

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المجمع يمثل خطوة مهمة نحو إحداث نقلة نوعية في التصنيع الزراعي بمحافظة الوادي الجديد، من خلال استكمال مراحل ما بعد الحصاد، والفرز والتصنيف والتخزين المبرد والتعبئة والتغليف والتصنيع.

وأوضحت أن تكامل هذه المراحل يسهم في تجهيز المنتجات للتسويق والتصدير، ويربط الإنتاج الزراعي بالصناعة والخدمات اللوجستية المرتبطة بالتمور.

ومن جانبها، أشارت محافظ الوادي الجديد إلى أن المشروع يتضمن ميزان بسكول لخدمة عمليات الاستلام والتداول والشحن، بالإضافة إلى منشآت صناعية لإنتاج البرانيك وشكاير الزماط والأكياس البيضاء المخصصة لسباطات التمور.

دعم تنافسية التمور المصرية في الأسواق العالمية

يستهدف المجمع زيادة الاستفادة الاقتصادية من محصول التمور، من خلال تطوير عمليات التصنيع والتعبئة والتخزين، وتحسين جودة المنتجات بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والدولية.

ومن شأن استكمال منظومة التصنيع الزراعي أن يتيح فرصًا أوسع لتسويق التمور المصرية، ويدعم التوسع في التصدير، إلى جانب توفير فرص عمل وتعزيز النشاط الاقتصادي بمحافظة الوادي الجديد.