ترامب يهدد الشرق الأوسط بالجحيم بسبب الأسرى لدى حماس

ترامب، وجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تهديدا مباشرا للمسؤولين عن عدم إطلاق سراح الأسرى فمن حوزة حركة المقاومة الفلسطينية حماس بقطاع غزة، متوعدا إياهم بدفع ثمنا باهظا، وهو ما يعد التهديد الأعنف والأجرأ لـ ترامب منذ أن اندلعت الحرب في قطاع غزة.

وينشر موقع الموجز، نص منشور ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"..

وذكر ترامب، في منشور له على منصة "تروث سوشيال": "يتحدث الجميع عن الرهائن المحتجزين بطريقة غير إنسانية، ويعاملون بعنف شديد، ومحتجزين ضد إرادة العالم أجمع في الشرق الأوسط – لكن كل هذا مجرد كلام ولا يوجد فعل".

وتابع مهددا: "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه منصب رئيس الولايات المتحدة، فسيكون هناك ثمن باهظ في الشرق الأوسط"، مضيفا: "هذا الثمن سوف يدفعه المسؤولون الذين ارتكبوا هذه الفظائع ضد الإنسانية".

رسالة حماس لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

كشفت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن مقتل 33 أسيرا إسرائيليا، وفقد آثار بعضهم بسبب جيش الاحتلال، محذرة دولة الاحتلال من من فقد عشرات الإسرائيليين إلى الأبد والوصول بهم إلى مصير مجهول.

️وقالت حركة "حماس": "33 أسيرا صهيونيا قتلوا وفقدت آثار بعضهم، بسبب المجرم نتنياهو وجيشه الفاشي، باستمرار حربكم المجنونة قد تفقدون أسراكم إلى الأبد، افعلوا ما يجب عليكم فعله قبل فوات الأوان ".

اجتماع نتنياهو وفريق التفاوض المكلف بإبرام صفقة تبادل الأسرى

وفي هذا السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا الليلة الماضية مع وزراء وفريق التفاوض المكلفين بإبرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس لبحث فرص إحياء المفاوضات، في حين تمسك حركة حماس بشرطها المتعلق بوقف الحرب على قطاع غزة.

وبدوره قال مصدر مطلع، في تصريحات له عبر هيئة البث الإسرائيلية: "إسرائيل ليست في مرحلة يغلب عليها التفاؤل، لكنها أحرزت تقدما في قضية تبادل الأسرى، وأن حماس تصر على وقف الحرب".

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