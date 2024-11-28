المنقذ.. تأثير قرارات ترامب علي الحروب في العالم وسعر الذهب والدولار

يترقب العالم أجمع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، إذ أثرت سياسات الرئيس الأمريكي السابق بشكل كبير على الحروب العالمية، وأسواق الذهب، وقيمة الدولار الأمريكي، حيث ساهمت هذه القرارات في خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي على المستوى العالمي، ونستعرض لكم التفاصيل عبر الموجز.

أولاً: تأثير القرارات على الحروب والنزاعات

سياسة أمريكا أولاً

تبنى ترامب سياسة تقضي بتقليل التدخل الأمريكي في النزاعات الدولية والتركيز على المصالح الأمريكية الداخلية، هذا أدى إلى تراجع الدور الأمريكي في مناطق مثل الشرق الأوسط، ما أثر على توازن القوى هناك، وخلق فراغًا استغلته قوى إقليمية ودولية أخرى لتعزيز نفوذها.

انسحاب القوات الأمريكية

قرارات ترامب بالانسحاب من سوريا وأفغانستان كان لها تداعيات كبيرة على استقرار هذه المناطق، فانسحاب القوات الأمريكية ساهم في تصاعد نشاط الجماعات المسلحة، مثل تنظيم "داعش" في سوريا، وحركة طالبان في أفغانستان.

العلاقات الدولية

اتسمت فترة ترامب بتوتر العلاقات مع الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، مثل دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، مما أثر على تنسيق الجهود الدولية في التعامل مع النزاعات العالمية.

ثانيًا: تأثير القرارات على سعر الذهب

عدم الاستقرار السياسي

سياسات ترامب التي أثارت التوترات الجيوسياسية دفعت المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ.

الحروب التجارية

النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الذي تصاعد خلال فترة حكم ترامب، تسبب في تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب كأحد الأصول الآمنة.

ثالثًا: تأثير القرارات على سعر الدولار

السياسات النقدية:

خفض ترامب الضرائب وزاد الإنفاق الحكومي، مما أثر على السياسة النقدية الأمريكية، وأسهم في تقلبات في قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى.

التوترات الاقتصادية:

النزاعات التجارية العالمية التي أشعلها ترامب ساهمت في تعزيز مكانة الدولار في بعض الأوقات كعملة ملاذ آمن، بينما أدت في أوقات أخرى إلى تراجعه نتيجة تذبذب الثقة في الأسواق المالية.

ونلفت قرارات ترامب كان لها تأثيرات متعددة الأبعاد على الحروب العالمية وأسواق الذهب والدولار، فبينما ساهمت سياساته في تعزيز حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، أثرت بشكل مباشر على حركة الأسواق المالية، مما خلق بيئة من التوتر وعدم اليقين أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل واسع.

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