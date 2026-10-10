شقق الإسكان الاجتماعي للإيجار 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار، ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9»، الذي يستهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل في المدن الجديدة وعدد من المحافظات، مع إتاحة دعم للإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة.

ويضم الإعلان نحو 15 ألف وحدة سكنية، إلى جانب وحدات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع إتاحة التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بعد استيفاء الشروط وتجهيز المستندات المطلوبة وسداد الرسوم والتأمين المقرر.

آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي للإيجار 2026

حدد إعلان «سكن لكل المصريين 9» يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 موعدًا نهائيًا لتلقي طلبات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قد بدأ استقبال طلبات ذوي الهمم من 6 سبتمبر حتى 27 سبتمبر 2026، قبل فتح باب التقديم لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، اعتبارًا من 28 سبتمبر 2026.

ويجب على الراغبين في الاستفادة من الإعلان مراجعة كراسة الشروط، وتجهيز الأوراق المطلوبة، واستكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني وفقًا للتعليمات المعلنة.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 9 بنظام الإيجار

حدد الإعلان عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار، وتشمل:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا عند انتهاء الإعلان.

ألا يتجاوز صافي إجمالي مصادر دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريًا.

ويُنصح المتقدمون بمراجعة كراسة الشروط للتأكد من استيفاء جميع الضوابط، ومعرفة التفاصيل المتعلقة بالوحدات وإجراءات التقديم قبل تسجيل الطلب.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

يتعين على المواطنين تجهيز المستندات التي تثبت البيانات الشخصية والدخل والحالة الاجتماعية، وتشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للزوج والزوجة.

شهادة دخل حديثة.

إيصال مرافق حديث للكهرباء أو المياه أو الغاز، أو عقد إيجار المسكن الحالي.

مستندات إثبات الحالة الاجتماعية، مثل قسيمة الزواج وشهادات ميلاد الأبناء والقيد العائلي المميكن.

شهادة الطلاق أو الوفاة، بحسب الحالة.

برنت تأمينات اجتماعية، إن وجد.

إيصال سداد جدية الحجز ومصروفات التسجيل.

استمارة الحجز والإقرار الموجودان في آخر صفحتين من كراسة الشروط.

ويجب التأكد من وضوح المستندات واستكمال البيانات المطلوبة قبل رفعها إلكترونيًا، لتجنب وجود نواقص في ملف التقديم.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي للإيجار في المدن الجديدة

يتضمن الإعلان وحدات سكنية بمساحات مختلفة وفقًا لموقع المشروع والمدينة، وتشمل شققًا بمساحة 75 مترًا مربعًا وأخرى بمساحة 90 مترًا مربعًا.

شقق بمساحة 75 مترًا مربعًا

تتكون هذه الوحدات من غرفتين وصالة، وتشمل المدن التالية:

حدائق العاصمة.

العبور الجديدة.

أخميم الجديدة.

شقق بمساحة 90 مترًا مربعًا

تتكون هذه الوحدات من 3 غرف وصالة، وتوجد في المدن التالية:

أكتوبر الجديدة.

15 مايو.

العبور الجديدة.

برج العرب الجديدة.

السادات.

النوبارية الجديدة.

العلمين الجديدة.

الفيوم الجديدة.

المنيا الجديدة.

أسيوط الجديدة.

سوهاج الجديدة.

أخميم الجديدة.

قنا الجديدة.

طيبة الجديدة.

أسوان الجديدة.

غرب قنا.

أماكن شقق الإيجار في المحافظات

يشمل الإعلان وحدات سكنية في عدد من المحافظات، بمساحات تختلف وفقًا للمشروع وموقع الوحدة.

وتصل مساحة بعض الوحدات في محافظة المنيا إلى 75 مترًا مربعًا، بينما تصل مساحة وحدات أخرى إلى 90 مترًا مربعًا في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية ودمياط والإسماعيلية والسويس والبحيرة وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومطروح.

ويتيح تنوع مواقع الوحدات ومساحاتها خيارات مختلفة أمام المواطنين المستوفين للشروط، وفقًا للوحدات المتاحة في كل منطقة.

شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة حياة كريمة

يتضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9» وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع.

وتتوزع هذه الوحدات في محافظات الجيزة والمنوفية والغربية والأقصر وكفر الشيخ وقنا وسوهاج والبحيرة والدقهلية والمنيا والشرقية.

ويهدف إدراج هذه الوحدات إلى توسيع خيارات السكن المتاحة للمواطنين المستحقين، مع اختلاف المساحات والمواقع وفقًا للمشروعات المطروحة.

قيمة دعم الإيجار في سكن لكل المصريين 9

يتيح الإعلان دعمًا للإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، وتُحدد قيمته وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة السكنية على مدار مدة الإيجار.

ويستهدف الدعم مساعدة المواطنين منخفضي الدخل على الحصول على وحدات سكنية مناسبة، وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتختلف قيمة الدعم من حالة إلى أخرى، لذلك يجب مراجعة كراسة الشروط للتعرف على آليات الاستحقاق والتفاصيل المنظمة للاستفادة منه.

مصروفات التسجيل وتأمين شقق الإسكان الاجتماعي للإيجار

حدد الإعلان مبالغ مالية يجب سدادها لاستكمال إجراءات التقديم، وهي:

مصروفات التسجيل: 365 جنيهًا، غير قابلة للرد أو الاسترداد، وتُسدد عبر وسائل الدفع المتاحة على منصة مصر الرقمية.

365 جنيهًا، غير قابلة للرد أو الاسترداد، وتُسدد عبر وسائل الدفع المتاحة على منصة مصر الرقمية. تأمين الوحدة: 10 آلاف جنيه، ويُسدد من خلال مكاتب البريد المميكن في المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات.

ووفقًا للتفاصيل الواردة بالإعلان، يُسترد مبلغ التأمين بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب، وفقًا للشروط والضوابط المحددة في كراسة الشروط.

رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي للإيجار 2026

يمكن للراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9» الدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر الرابط التالي:

https://digital.gov.eg/

ومن خلال المنصة، يمكن الاطلاع على الخدمات والتعليمات المتاحة واستكمال إجراءات التسجيل ورفع المستندات المطلوبة وفقًا للإعلان.

ويستمر التقديم حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026، لذلك يجب على الراغبين في الحصول على وحدة التأكد من استيفاء شروط السن والدخل، وتجهيز الأوراق المطلوبة، وسداد مصروفات التسجيل والتأمين وفقًا للضوابط المعلنة.