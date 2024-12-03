بعد جحيم الشرق الأوسط.. ترامب يواصل الجنون ويقترح ضم كندا كولاية أمريكية

في تصعيد جديد يعكس نهج الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المثير للجدل، اقترح على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن تصبح كندا الولاية الأمريكية الـ51، وذلك لتجنب فرض رسوم جمركية قاسية على صادراتها إلى الولايات المتحدة، ونكشف لكم الكواليس الكاملة للقاء ترامب وترودو عبر الموجز.

تهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25%

جاء الاقتراح خلال لقاء غير معلن في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا، حيث اتهم ترامب كندا بالفشل في كبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات عبر الحدود إلى الولايات المتحدة، وهدد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على جميع المنتجات الكندية.

تحذير من انهيار الاقتصاد الكندي

ردًا على التهديدات، حذّر جاستن ترودو من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تدمير الاقتصاد الكندي بالكامل. لكن ترامب، المعروف بتصريحاته الحادة، تساءل بتهكم:"هل يعني ذلك أن بلدكم لا يمكنه البقاء إلا باستغلال الولايات المتحدة؟"

اقتراح ضم كندا

في ختام النقاش، عرض ترامب على ترودو فكرة انضمام كندا للولايات المتحدة كولاية جديدة، مما أثار ضحكًا متوترًا بين الحاضرين، وفقًا لتقارير إعلامية.

تهديدات ترامب لا تتوقف

يأتي هذا الاقتراح الغريب بعد ساعات قليلة من تصريحات ترامب النارية بشأن أزمة الرهائن في الشرق الأوسط، حيث توعّد بفرض ما وصفه بـ"جحيم الشرق الأوسط" إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن الإسرائليين لدى حماس، لتعكس تصريحات ترامب الأخيرة إثارة المخاوف من مزيد من التوترات الدولية، سواء مع دول الجوار أو في الساحة العالمية.

وذكر ترامب، في منشور له على منصة "تروث سوشيال": "يتحدث الجميع عن الرهائن المحتجزين بطريقة غير إنسانية، ويعاملون بعنف شديد، ومحتجزين ضد إرادة العالم أجمع في الشرق الأوسط – لكن كل هذا مجرد كلام ولا يوجد فعل".

وتابع مهددا: "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه منصب رئيس الولايات المتحدة، فسيكون هناك ثمن باهظ في الشرق الأوسط"، مضيفا: "هذا الثمن سوف يدفعه المسؤولون الذين ارتكبوا هذه الفظائع ضد الإنسانية".

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