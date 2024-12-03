معلومات هامة عن وارن ستيفنز معارض ترامب الذي اختاره سفيرًا لأمريكا لدي بريطانيا

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رجل الأعمال المصرفي المخضرم وارن ستيفنز لتولي منصب سفير أمريكا لدى بريطانيا.

ويعد المنصب الذي شغله وارن ستيفنز كسفيرًا لأمريكا لدي بريطانيا أحد أكثر المناصب الدبلوماسية رفيعة المستوي، والتي يحظي بها مؤيدين بارزين.

من هو وارن ستيفنز؟

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي، أبرز المعلومات عن وارن ستيفنز وأهم المناصب القيادية التي تولاها، وتعليق ترامب علي اختياره، ورحلة تحوله من المعارضة لترامب لدعمه بقوة.

يشغل وارن ستيفنز منصب الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الخاص Stephens Inc ومقره أركنساس.

ويتولي وارن ستيفنز وزوجته إدارة منظمة خيرية، وهي مؤسسة عائلة هارييت ووارن ستيفنز، التي تبرعت لمتحف أركنساس للفنون الجميلة، وجامعة ميسيسيبي، والمدرسة الأسقفية الجماعية في ليتل روك

ترامب

وارن ستيفنز يعلق علي اختيار ترامب له

وعلق وارن ستيفنز علي اختيار دونالد ترامب له كسفيرًا لأمريكا لدي بريطانيا، قائلًا إنه تشرف بالترشيح.

وأضاف وارن ستيفنز: "لقد عبرت للرئيس ترامب أنني سأكون فخورًا للغاية بخدمة بلادنا وإدارته، والعمل على تنفيذ أجندة الرئيس وتعزيز التحالف طويل الأمد بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

تعليق ترامب اختيار وارن ستيفنز

علق ترامب علي اختياره لـ وارن ستيفنز في بيان له على منصته "تروس سوشل" قائلًا: "لطالما حلمت وارن ستيفنز بخدمة الولايات المتحدة بدوام كامل".

وأضاف ترامب: 'يسعدني أنه ستتاح لـ وارن ستيفنز الآن هذه الفرصة ككبير دبلوماسي، ويمثل الولايات المتحدة لدى أحد أعز حلفاء أمريكا وأكثرهم تفضيلاً".

رحلة تحول وارن ستيفنز من المعارضة لترامب لدعمه

كان وارن ستيفنز من أشد المعارضين لصعود ترامب، وتبرع بنحو 4 ملايين دولار (3.1 مليون جنيه إسترليني) في عام 2016، عندما ترشح ترامب لأول مرة للرئاسة، للجماعات السياسية التي سعت إلى وقف صعود ترامب، حسبما ذكرت صحيفة أركنساس الديمقراطية في ذلك الوقت.

كما تبرع وارن ستيفنز بأكثر من مليوني دولار للجنة العمل السياسي التي دعمت سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هيلي أثناء ترشحها للرئاسة دون جدوى في عام 2024، حسبما وجدت منظمة مراقبة تمويل الحملات OpenSecrets.

ولكن الأمور اختلفت تمامًا، حيث تبرع وارن ستيفنز بالملايين لحملة إعادة انتخاب ترامب هذا العام.

ترامب

ويعلن ترامب تدريجيًا أسماء الشخصيات التي اختارها لتولي مناصب في إدارته، والكثير منها يثير الجدل، وذلك منذ فوزه على كامالا هاريس في 5 نوفمبر الماضي.

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