ترامب يعين الجنرال كيث كيلوج مبعوثا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تعيين الجنرال المتقاعد كيث كيلوج مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى أوكرانيا وروسيا، في خطوة تهدف إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ ثلاث سنوات، ويأتي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا التعيين نتيجة الثقة الكبيرة التي يوليها ترامب للجنرال كيلوج، الذي يعد من أقرب مستشاريه، وصرح ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" قائلاً: "هو معي منذ البداية، معًا، سنحقق السلام بالقوة وسنجعل أمريكا والعالم آمنين مجددًا"، وتستعرض الموجز تفاصيل قرار ترامب بتعيين مستشارا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

تفاصيل حول مهمة كيلوج



ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن كيث كيلوج، البالغ من العمر 80 عامًا، لعب دورا بارزا في اقتراح التبرع بالأسلحة لأوكرانيا كوسيلة للضغط على روسيا لبدء محادثات سلام، وسيعمل كيلوج من خلال هذه المهمة على تعزيز الجهود الدبلوماسية الأمريكية لتحقيق تسوية تفاوضية للنزاع، بما يتماشى مع سياسة تهدف إلى ضمان وقف إطلاق النار واستقرار المنطقة.

وتواجد كيلوج مؤخرًا في منتجع ترامب "مار - إيه - لاجو" في بالم بيتش، فلوريدا، حيث كان من بين الشخصيات التي ساهمت في اختيار مساعدي الإدارة الجديدة.

تعيين كيث كيلوج مستشارا لرئيس أمريكا

من هو الجنرال المتقاعد كيث كيلوج؟



كيث كيلوج هو جنرال متقاعد من الجيش الأمريكي وعضو سابق في إدارة ترامب الأولى. يُعرف كيلوج بمشاركاته المنتظمة في برامج الأخبار التلفزيونية وتحليلاته العسكرية، وفي أبريل الماضي شارك كيلوج في تأليف ورقة بحثية تدعو إلى استخدام الدعم العسكري الأمريكي كوسيلة ضغط لدفع أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات.

أهداف السياسة الأمريكية المقترحة..



أوضحت الورقة البحثية أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا وتعزيز دفاعاتها حتى لا تحقق روسيا أي تقدم جديد أو تشن هجمات إضافية، وكما أشارت إلى أن أي مساعدات عسكرية مستقبلية ستشترط على أوكرانيا المشاركة في مفاوضات السلام مع روسيا، لضمان التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع.

خطوات نحو تحقيق السلام..



يعتبر تعيين كيلوج خطوة استراتيجية تعكس رؤية دونالد ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا عبر الجمع بين الدعم العسكري والدبلوماسية، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق السلام بالقوة، مع تعزيز مكانة الولايات المتحدة كوسيط رئيسي في حل النزاعات الدولية.



واخيرا ينظر إلى هذه المهمة على أنها تحدٍ كبير للجنرال كيلوج، الذي يتمتع بخبرة طويلة في الشؤون العسكرية والدبلوماسية، وستكون الأشهر القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ستنجح في تحقيق تسوية سلمية للحرب الروسية الأوكرانية.

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